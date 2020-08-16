正修科大創全國大學首例 與運動賽事分析產學合作

正修科技大學企業管理系與中華民國運動賽事分析師協會，在8月12日完成產學合作意向書(MOU)的簽約，正修科大企管系與分析師協會對這個嶄新的產學合作都充滿期待，希望藉由這個模式，未來培養更多的運動相關產業的各類人才。

正修科大由企管系系主任周秀蓉教授代表與中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶互簽合作備忘錄，周主任表示：「企管系所學領域非常寬廣，藉由與運動分析師協會的合作，藉由協會專業的師資，一起提升本系教師的專業領域，也能大幅幫助學生在新的領域上找到適合的發揮空間。」

正修科大企管系與分析師協會對這個嶄新的產學合作都充滿期待。 中華民國運動賽事分析師協會提供

簽下合作之後，展開為期兩天的分析師證照研習營，來自正修科大不同系所的老師們，在兩天的研習當中，了解運動賽事分析與企業管理的契合處。

張宏韶理事長表示：「這是協會第一個與大專院校之間的產學合作，未來也希望能從正修科大企管系開始，拓展運動賽事分析的專業影響力，進而為國內合法的運動彩券領域培養出更多專業又有潛力的師資，為運動彩券事業一起盡一份心力。」

張宏韶表示：「在兩天的研習當中，我們協會教育委員會的課程安排，特別針對企業管理的領域做了調整，經由與專業的老師互相學習當中，也更精進了我們對運動賽事分析領域的新思維。」

研習營課程包括運彩基本概論、大數據的探求、看莊家在做什麼，另外還首度加入直播主與運彩結合的課程，讓許多老師們充滿好奇，發問連連。課程還邀請知名球評李亦伸（裘爺）與學員暢談運動場上許多不為人知的事。

正修科大企管系周秀蓉系主任在研習結束後表示：「起先有許多老師都對運動博弈稍有反感，只是想來了解到底運動博弈是在做什麼。從去年底雙方開始接觸後，多次針對課程的安排做溝通，在這次研習當中，看到了分析師協會師資堅強以及授課內容深入淺出，大多數的學員都對這次的研習與課程內容感到獲益匪淺。」

正修科大企管系系主任周秀蓉教授(右)與中華民國運動賽事分析師協會理事長張宏韶互簽合作備忘錄。 中華民國運動賽事分析師協會提供

休閒與運動管理系李健美老師表示：「原本認為這個研習應該與休運系較相關，但是在參與這次研習後，開拓了更寬的眼界，有許多東西希望在未來上課時可以帶給學生們。未來我們休運系期盼能透過企管系此次的產學合作，與分析師協會緊密配合，讓休運領域的專業與賽事分析結合，使學生們能有更多機會接觸不一樣的產業。