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足球歐冠盃／曼城爆冷出局 里昂晉級4強

世界日報 / 易起民
里昂淘汰曼城 路透社
里昂淘汰曼城 路透社

歐冠八強最後一場里昂對上曼城的比賽，再度驗證「球是圓的」這句俗諺。賽前奪冠賠率最高的曼城竟以1：3不敵最不被看好的里昂，大爆冷門。前鋒登貝萊（Moussa Dembele）梅開二度，里昂用速度和力量衝破曼城堡壘。

接下來的歐冠四強，將由RB萊比錫對上巴黎聖日爾曼，及里昂對戰拜仁慕尼黑，爭奪晉級決賽的門票。

上半場第24分鐘，里昂後場發動長傳，前鋒埃坎比（Ekambi）反越位成功帶球突破到禁區，曼城後衛拚命追趕倒地鏟球，球竟落到里昂科爾內（Maxwel Cornet）腳下，科爾內起腳打出一記漂亮的弧線球，皮球繞過門將鑽入球門角落。里昂首開紀錄1：0領先。

下半場第68分鐘，曼城斯特林（Raheem Sterling）左路插上直衝底線，吸引了所有防守球員的注意，再倒三角回傳中路，德布勞內（Kevin De Bruyne）迎球推射破門，曼城1：1扳平。

第79分鐘，里昂中場向前一腳直塞，科爾內巧妙一漏創造出單刀機會，登貝萊一對一門將右腳勁射，守門員雖然撲到了但球仍然彈入門框，里昂2：1超前。

第86分鐘，曼城發動反撲，熱蘇斯（Gabriel Jesus）禁區右側橫傳斯特林（Raheem Sterling），無奈隊友面對空門將球打飛，曼城喪失了追平的最佳機會。

里昂淘汰曼城 歐新社
里昂淘汰曼城 歐新社

第87分鐘，里昂快速反擊，阿瓦爾（Houssem Aouar）禁區邊緣起腳，曼城門將奮力撲救但球脫手了，被跟上的登貝萊補射破門，里昂3：1鎖定勝局。

曼城雖然掌握了全場72%的控球，並有18次射門、7次射正、4次絕佳破門機會，但最終由射門把握能力更強的里昂取得勝利。

這場比賽是曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）帶隊以來連續三年歐冠止步八強，他賽後失望地表示：「我們必須打破這個障礙，過去幾年球隊本應打進四強，也許有一天，我們會打破這種困境。」

最後晉級四強的RB萊比錫、巴黎聖日爾曼、里昂、拜仁慕尼黑，四隊分別兩支來自德甲，兩支來自法甲。西甲英超的球隊全遭淘汰，這也是兩大聯賽25年來首次缺席四強。

德甲 西甲 英超

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