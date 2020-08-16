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中信女子高球／暌違多年再參賽 程思嘉像回娘家
在全球體育賽事受疫情影響，紛紛取消或延期的情況下中國信託女子公開賽不僅如常舉辦，更領先美國、日本、南韓，全面開放觀眾進場觀賽，三天賽事累積逾三千人次入場支持。
最終輪賽事許多民眾攜家帶眷到場觀賽，驟死賽時近千位球迷隨著小白球滾動起伏，時而歡呼、時而發出扼腕的嘆息，從新竹特地前來觀賽的楊姓民眾說，「台灣防疫成效很好，來看比賽很安心。」
去年冠軍、赴美讀書的侯羽桑，在三月疫情爆發初期即和妹妹侯羽薔返台，她表示美國狀況嚴峻，課程全面轉為線上，也無法照常練習或參賽。中信女子公開賽是她返台後首場比賽，她很珍惜這次機會，感謝中國信託與所有贊助商願意如常舉辦比賽，也肯定國內防疫成果，世界有目共睹。
同樣也是三月返台的中信女將程思嘉，十二歲就在東方球場打球，這次參賽不僅是返鄉、更是回娘家打球的感覺。暌違多年再度參加中信女子公開賽，她感謝中國信託如常舉辦賽事，也謝謝醫護人員。
東方高爾夫球場總經理郭秋琳指出，球場生態豐富，孔雀、日本雞等鳥禽類遊走各處，球場按原地形地貌設計、視野開闊，現場工作人員也因應防疫下足工夫，球場每日配備口罩、進入會館需要量額溫等。
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