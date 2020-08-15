足球／鄭文燦打造足球城市 購物中心也可以是親子球場

「109學年度迷你足球賽」第四站來到素有「航空城」之稱的桃園市，今、明連續兩天的比賽地點在有如城堡般的台茂購物中心，即使天氣炎熱，仍擋不住近30隊熱愛足球的小足球員報名參賽，迷你足球推廣大使許淑華偕同桃園市市長鄭文燦一同前來幫所有參賽的小朋友及家長加油打氣。

鄭文燦致詞時表示學足球的孩子不但不會變壞，而且學會體力、韌性、團隊合作的重要性，桃園市這幾年相當重視足球發展，不但在青埔及中路二地興建標準足球場，並委託體育局局長莊佳佳舉辦多項親子足球賽事，並允諾興建足球訓練基地，誓言打造足球城市，為桃園留住更多足球人才。

推動迷你足球發展不遺餘力的推廣大使許淑華，也極力稱讚鄭文燦，她認為鄭文燦在市政繁忙之餘不但深根基層足球發展，並且積極打造桃園成為國內足球風氣最興盛的城市，而桃園市在軟硬體設施上也是目前22縣市中最有發展足球的潛力，她將與鄭文燦一同為桃園的基層足球攜手努力。

莊佳佳也應市長委託全力推動桃園五級足球的發展，從國小一路至高中甚至大學建立完整的足球系統，最近也計畫加入幼兒足球培養計畫，例如桃捷公司就舉辦了三屆幼兒足球賽事，同時也冠名贊助男女企業足球隊，陣中多半是桃園在地球員，在閒暇之餘球員會抽空至桃園各地校園推廣訓練。