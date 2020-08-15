中信女子高球／驟死賽未決勝負 謝瑀玲靠末輪成績奪冠

2020中國信託女子公開賽在昨天落幕，最終輪賽事打完後職業女將謝瑀玲、吳佳晏和業餘好手安禾佑三人皆打出210（－6）桿的成績並列第一，在經過兩輪驟死賽後謝瑀玲和安禾佑仍未分出勝負，最終大會在經選手同意下以最後一輪賽事成績決定冠軍，由第三輪打出68（－4）桿的謝瑀玲帶回60萬元冠軍獎金。安禾佑則是業餘冠軍。

這次中信女子公開賽搶先全球高球賽事全面開放觀眾進場，三輪賽事總計吸引了3000人次的觀眾入場為選手打氣，而今天的最終輪賽況也是高潮迭起，在18洞打完後第二輪暫居領先的吳佳晏，與謝瑀玲和業餘好手安禾佑都繳出總桿數210（－6）桿的成績。

隨後三人也進入驟死賽，並在第一輪又都打出平標準桿成績，第二輪謝瑀玲和安禾佑抓鳥，吳佳晏平標準桿提前退出爭冠行列，原本要舉行的第三輪驟死賽，大會在考量到雷雨因素及球場狀況，在不違反規則及經過球員同意之下，以最後一輪成績往前比對，由謝瑀玲奪下冠軍。

苦戰奪冠後，謝瑀玲感謝中國信託舉辦賽事，提供所有高球選手們比賽的舞台，亦感謝台灣醫護人員對台灣防疫的付出，在全球疫情嚴峻的影響之下，仍能有機會比賽。

業餘冠軍則由安禾佑以210桿拿下，年僅16歲的她三天表現亮眼，一直保持在領先群，面對旅外選手和台巡菁英絲毫不遜色，她說在驟死賽時滿緊張，很開心自己打出這樣的成績，在第二輪驟死賽最後推桿時只想說要把推桿推好，不要推太大力。

今年賽事為了向投入防疫的醫護人員致敬，賽事現場特別設置感謝樹，讓選手和觀眾寫下對台灣或醫護人員的感謝，三天賽事共累積超過300人留下暖心話語；中國信託也準備專屬禮物，致贈給進場觀賽的醫護人員，傳遞「高球挺醫護，醫護挺台灣」的心意。