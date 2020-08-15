中信女子公開賽雷神攪局 大會裁定謝瑀玲奪冠
中國信託女子公開賽最終回，職業女將謝瑀玲、吳佳晏以及業餘好手安禾佑，同以低於標準6桿的210打平，延長賽期間因雷聲大作，大會最後裁定由第3回最低桿的謝瑀玲奪冠。
總獎金新台幣300萬元的2020中國信託女子公開賽，今天在龜山東方高爾夫球場進行最後一天決賽，職業好手謝瑀玲繳出低於標準4桿的68桿，追上最強新人吳佳晏與業餘小將安禾佑並列排頭。
依照規則，3人將透過延長賽來分勝負，不料歷經2度延長，現場雷聲大作，主辦單位為選手安全考量，因此決定由第3輪成績為依據，裁定由繳出68桿的謝瑀玲奪冠，而最後一輪打出69桿的安禾佑則與吳佳晏並列亞軍。
事實上，謝瑀玲在這次中信公開賽表現神勇、開低走高，僅在首輪打出高於標準2桿的74桿，接下來2回合都沒有吞下柏忌，雙雙飆出低於標準4桿68桿。
謝瑀玲原本在第一次延長賽就有機會摘冠，沒想到短短地3呎鳥推，讓她緊張地手抖個不行，她坦言就算不斷深呼吸，對自己說不要緊張，不料推桿一放下，「整個手還是抖到不行」，最後僅保Par做收，比賽才被拖進2度延長。
賽後她也承認，這場比賽最後奪冠的方式讓她有些意外，不過她仍尊重大會最後的決定。
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