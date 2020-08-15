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企業射箭／做好吞鴨蛋準備 16歲邱意晴意外射退雷千瑩

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
協會青年隊邱意晴越級打怪射退雷千瑩。圖／中華企業射箭聯盟提供
協會青年隊邱意晴越級打怪射退雷千瑩。圖／中華企業射箭聯盟提供

企業射箭聯賽二年下半季，協會青年隊菜鳥「ㄡㄡ」邱意晴首次在個人賽挑大梁越級打怪，便以6：2打敗世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩，讓她開心到在心中大喊「WOW！」加上第五點女團6：0再勝，一個人貢獻兩分積點。

今天的第八輪第二場賽事由協會青年隊迎戰凱撒飯店隊，第一點女單就大爆冷門，青年隊新兵邱意晴初生之犢不怕虎，面對凱撒隊鎮隊之寶「雷母」雷千瑩毫無懼色，以6：2（28：27、26：26、29：29、27：26）大勝，為青年隊搏得開門紅，終場青年隊也以3：2力克凱撒隊。

10月才滿17足歲的邱意晴近況極佳，將升上永豐高中二年級的她，今年全中運勇奪高女個人賽銀牌和團體賽金牌，前幾天得知今天將首度在個人賽越級打怪，第一次和「雷母」雷千瑩正面對決，她既興奮又緊張。

邱意晴坦言，面對世錦賽雙金后雷千瑩，有吞「鴨蛋」的心理準備，「我告訴自己，輸了沒關係，放手去射，做好自己的動作就好，教練說他對我有信心，練習時箭也挺集中的，就相信自己一次。」

儘管已做好輸的準備，但邱意晴不諱言，開賽時還是很緊張，手有抖了一會。6：2獲勝的那一刻，她在心中暗叫了一聲「WOW！」

因為常在艷陽下練習，皮膚曬得很黑，綽號「ㄡㄡ」（台語，黑黑）的邱意晴表示，很開心能夠打敗大學姐，這兩場勝利讓她信心大增，接下來希望自己的成績可以穩定成長。

世錦賽 全中運

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