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中信女子高球／新秀吳佳晏居領先 程思嘉抓五鳥衝第二

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
職業新秀吳佳晏前兩輪打完以低於標準桿五桿暫居領先。圖／中國信託提供
職業新秀吳佳晏前兩輪打完以低於標準桿五桿暫居領先。圖／中國信託提供

2020中國信託女子公開賽今天在桃園東方球場進行第二輪賽事，職業新秀吳佳晏抓下4鳥吞2柏忌，目前以總桿數低於標準桿5桿躍居領先；中國信託贊助的美巡選手程思嘉抓5鳥，繳出單日最佳的67（－5）桿，和劉嬿都是低於標準桿4桿，暫並列第二，而黃珮雯今天則是有一桿進洞的精采表現。

五月加入TLPGA並拿下兩場冠軍的新秀吳佳晏賽後說，東方球場球道距離長，加上這個禮拜的狀況不是很好，導致鐵桿不夠精準，今天錯失兩個推桿，吞下柏忌，但單輪低於標準桿2桿，算是差強人意，不過在繳卡後才發現不但在領先組，而且是領先者，令她相當意外。

美巡選手程思嘉今天大爆發，一下場就連抓3鳥，氣勢驚人，全場總計5隻鳥，而且沒有柏忌，打出單日最佳的67桿讓她暫時並列第二。程思嘉賽後表示，今天的感覺不錯，鐵桿發揮得好，所以前九洞抓4鳥，後九洞的碼數長，上果嶺之後離旗桿比較遠，甚至沒上果嶺，還好都能守住。至於明天的決賽，她說就是按照這兩天的心態，盡量發揮。

今天抓4鳥打出68（－4）桿的謝瑀玲是另外一位沒有吞下柏忌的選手，她表示今天一切都很穩定，推桿判讀也比昨天好；至於黃珮雯2014年取得TLPGA資格，今天在距離154碼的第13洞，擊出一桿進洞，她說本來是想打個小左曲的球路，把球放在果嶺前讓它跳上去，但運氣很不錯，在T台上看著球一直滾進洞裡。

值得一提的是前球后曾雅妮，她在第一輪打出86（＋14）桿，許多關心她的球迷都以為她受傷了，不過她說身體沒問題，主要是兩個禮拜內改了三個動作，導致揮桿節奏混亂，甚至連為何打不好的原因都不清楚。

曾雅妮苦笑著說，上一次打出這樣的成績，大概是10歲、12歲的時候，然而她仍不失球后風範，沒有因為擔心成績難看而退賽，並強調接下來要好好的想一想，同時要更相信自己，不要輕易調整動作。

程思嘉今天抓下五小鳥未吞柏忌，繳出單輪最佳的67桿成績。圖／中國信託提供
程思嘉今天抓下五小鳥未吞柏忌，繳出單輪最佳的67桿成績。圖／中國信託提供

程思嘉 曾雅妮

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