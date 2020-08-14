號召民眾一同健行 攀岩女神李虹瑩生日爬山趣

一年一度的IML健行大會將在11月7、8日在台北市泰北高中登場，中華山岳協會理事長黃楩楠在今天與攀岩女神李虹瑩一同登山，並希望借助她女神級的影響力和高人氣，號召更多民眾一起來爬山健行，透過運動找到健康。

今年82歲的黃楩楠，平時就是靠著健行登山運動來養身，近來他也看見攀岩女神李虹瑩的廣告，並對於她讓攀岩運動逐漸被國人看見，希望藉由她的高人氣和影響力號召更多民眾一起出門爬山。

今天黃楩楠就與李虹瑩一同從劍南捷運站出發，經正願禪寺往劍潭親山步道、通北街165巷上方階梯步道往八美「老地方」景觀台，再沿劍潭親山步道經健行下階梯到圓通嚴寺，再沿中山北路四段1巷，經圓山飯店牌樓下左側階梯至823紀念公園。

對於在生日當天透過爬山慶生，李虹瑩說：「今年整個世界都受疫情影響太大了，真的是只有健康才最重要。」她也在活動後的慶生會中，許願世界和平、疫情早日結束，鼓勵大家一定要多運動，才能更健康。