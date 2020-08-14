網球／威廉絲姊妹交手零互動 小威奪生涯對戰第19勝

美國女子網球姐妹花小威廉絲（Serena Williams）與大威廉絲（Venus Williams），今天在美國肯塔基州舉行的種子公開賽單打第二輪進行生涯第31次的姐妹鬩牆之戰，儘管受到新冠肺炎防疫政策影響，兩人在賽前賽後幾乎是零互動，但小威在以3：6、6：3、6：4逆轉勝出後，仍是稱讚40歲的大威打出一場高強度的比賽。

種子公開賽為WTA復賽後首場在美國境內舉行的賽事，包括威廉絲姐妹等名將都選定這場比賽作為復賽首戰，不過兩姐妹在闖過頭關後，卻在今天的單打第二輪就碰頭，上演生涯第31次的姐妹鬩牆。

大威再次不敵妹妹小威。 美聯社

而小威繼首輪逆轉勝出後，今天面對大威同樣先以3：6讓出首盤，不過後兩盤她回穩後重新掌握比賽節奏，以6：3、6：4再一次逆轉勝出，挺進到單打八強賽。

「這是一場高質量的比賽，大威的表現真的非常非常的好。」在拿下雙方生涯31次對戰的第19勝後，小威說：「她迫使我不斷跑動，然後在某些關鍵時刻完成重要的發球，不過我們倆今天的回發球也都不錯，感覺真的很棒。」

受到防疫政策影響，今天賽前兩姐妹在熱身時並未有任何接觸和交談，比賽後也僅以敲擊球拍的方式互相致意，整場比賽幾乎是標準的「零互動」，不過小威也直言，拿下這一勝對於她在信心上有相當大的幫助，「我需要努力贏下這場比賽，不是為了這個（姐妹對決），是為了我自己的信心和尋找比賽感覺。」