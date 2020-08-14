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羽球／育樂營鼓勵小選手 許雅晴、胡綾芳放眼東奧門票

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
由中華羽球協會主辦的109年暑期羽球育樂營今天在台北體育館舉行結業式。記者劉肇育／攝影
由中華羽球協會主辦的109年暑期羽球育樂營今天在台北體育館舉行結業式。記者劉肇育／攝影

由中華羽球協會主辦的109年暑期羽球育樂營今天在台北體育館舉行結業式，並邀請到王子維、李洋、許雅晴與胡綾芳勉勵小選手們，其中在東京奧運積分榜凍結前距離奧運女雙門票還在射程範圍內的許雅晴／胡綾芳也透露，近來雖然都以養傷為主要目標，但她們也信心十足地強調「我們只會變得更強」，好在積分榜解凍後朝著奪取奧運門票目標前進。

許雅琴／胡綾芳目前在東京奧運積分排行榜上排名第21名，而許雅琴／李哲輝的混雙也在積分榜上排名第18名，仍有機會力拚東京奧運參賽門票，不過在全英公開賽後，國際羽壇卻受到新冠肺炎疫情影響全面停賽，也讓兩人的爭奪門票計劃暫緩。

「那時候其實覺得有點可惜，因為距離（門票）已經很近了，很想要繼續去衝擊它。」許雅晴談到爭搶奧運資格時說：「不過這段時間也讓我們有機會重新調整步調，對我們來說不見得是壞事，因為我們只會變得更強再回到球場上。」

在停賽這段前間，兩人皆只有參加過全國羽球團體賽，東京奧運模擬賽則因為未舉行女雙賽事，讓兩人無緣參戰，並將重心都放在養傷上，對於體育署有意在年底舉辦「模擬賽2.0」，兩人也希望屆時能夠參賽，許雅晴說：「如果可以打是最好的，就算要跟男生打也可以喔。」

在今天羽協暑期育樂營結業式上，兩人也與李洋、王子維一同勉勵小選手們，胡綾芳就透露，自己在國小三、四年級時也曾參加過合庫的育樂營，甚至還在營隊上與球星索取簽名，「以前都會很仰慕那些球星，並把他們當作進步的動力，期待自己能夠打出成績來，希望我們這次來也能夠鼓勵小朋友們繼續進步。」

羽球 王子維

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