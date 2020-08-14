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自由車／銳克多四代發表 盧紹軒、巫帛宏分享騎乘心得

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
美利達今天進行第四代銳克多發表會。記者劉肇育／攝影
美利達今天進行第四代銳克多發表會。記者劉肇育／攝影

國際知名自行車大廠美利達，在今天進行銳克多（REACTO）的新一代空氣動力型公路車舉行新車發表會，並邀請到自行車好手盧紹軒與巫帛宏進行騎乘心得分享，目前將主戰場放在中國大陸的兩人，過去幾個月受到新冠肺炎疫情影響都返台進行調整，未來也希望能騎著第四代銳克多回到賽道上拚取佳績。

美利達第一代銳克多在2011年問世後，今年已經邁入第四代，美利達公司副總經理鄭文祥指出，空氣動力型公路車發展至今已經達到一個極為成熟的階段，不過美利達不只停留在追求更低的風阻，更打造符合騎士整體需求的全能型空氣動力車，並且提供騎士更為舒適的騎乘感受。

今天受邀出席發表會的盧紹軒就表示，自己平時大多騎乘丘陵或是爬山路線，銳克多四代在山路上有更好、更穩定的力量輸出感，甩車或抽車時也變得更加靈巧。而擅長衝刺的巫帛宏也說：「這一代銳克多比起第三代又更佳輕量，讓我在衝刺時能夠更加持久，也能騎得更長一點。」

巫帛宏與盧紹軒近年來將發展重心都放在大陸，不過受到新冠肺炎疫情影響兩人目前也都在台備戰一段時間，並預計將會參與接下來的幾場國內賽事，盧紹軒說：「目前還沒有去大陸的明確時間，但訓練依舊照常，10月底應該會參加全國錦標賽，作為近期的調整重心。」

騎士

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