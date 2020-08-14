贊助讓球員無後顧之憂踢球 少足演出花式足球獻昇恆昌

「F.C.Vikings菁英少年足球隊」是一支台北市青訓銜接成人系統的足球隊，為讓足球人人都踢得起，他們不收取費用，不分身家背景，只要有態度的孩子都能參加。昇恆昌自2017年到去年都贊助該隊出國比賽，參加有世足球星搖籃之稱的丹麥邦比盃，更曾奪得C冠軍，讓台灣足球也能被世界看見。

今年因為新冠肺炎疫情，無法出國比賽也連帶影響免稅產業，昇恆昌免稅商店今起至8月23日在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場舉辦特賣會，「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今也到場進行單、雙人花式足球開場表演，氣氛熱絡，吸引民眾駐足觀賞。

昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞指出，從媒體得知，F.C. Vikings菁英少年足球隊有相當的實力，但球隊缺乏經費出國比賽，昇恆昌從2017年起決定贊助資金，可用於訓練及球員學費，不用為了學費打工沒時間練習，盼讓台灣足球小將擁有國際舞台。今年雖然因疫情暫停出國贊助，但之後將會持續。

F.C. Vikings大一隊員洪偉翔表示，家中經濟不富裕，原先高中畢業想到工地或餐飲店打工維持生計，暫時放棄學業及足球，昇恆昌當時伸出援手，讓他可以完成學業，即便該公司近期受疫情衝擊，對他的幫助仍不間斷，讓他無後顧之憂完成足球夢想。

昇恆昌免稅商店表示，公司長期致力於公益，包括國內外急難救助、長者照護、偏鄉教育、關懷弱勢團體、環境保育及各類型運動贊助等，每年也舉辦550多場公益活動。此外，免稅商店特賣會今起於淡水區禮萊廣場登場，品項包括鞋包精品、3C產品、化妝品及食品等。