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贊助讓球員無後顧之憂踢球 少足演出花式足球獻昇恆昌

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今到昇恆昌免稅商店在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場特賣會現場，進行單、雙人花式足球開場表演。記者魏翊庭／攝影
「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今到昇恆昌免稅商店在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場特賣會現場，進行單、雙人花式足球開場表演。記者魏翊庭／攝影

「F.C.Vikings菁英少年足球隊」是一支台北市青訓銜接成人系統的足球隊，為讓足球人人都踢得起，他們不收取費用，不分身家背景，只要有態度的孩子都能參加。昇恆昌自2017年到去年都贊助該隊出國比賽，參加有世足球星搖籃之稱的丹麥邦比盃，更曾奪得C冠軍，讓台灣足球也能被世界看見。

今年因為新冠肺炎疫情，無法出國比賽也連帶影響免稅產業，昇恆昌免稅商店今起至8月23日在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場舉辦特賣會，「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今也到場進行單、雙人花式足球開場表演，氣氛熱絡，吸引民眾駐足觀賞。

昇恆昌免稅商店公共事務室經理曹惠鈞指出，從媒體得知，F.C. Vikings菁英少年足球隊有相當的實力，但球隊缺乏經費出國比賽，昇恆昌從2017年起決定贊助資金，可用於訓練及球員學費，不用為了學費打工沒時間練習，盼讓台灣足球小將擁有國際舞台。今年雖然因疫情暫停出國贊助，但之後將會持續。

F.C. Vikings大一隊員洪偉翔表示，家中經濟不富裕，原先高中畢業想到工地或餐飲店打工維持生計，暫時放棄學業及足球，昇恆昌當時伸出援手，讓他可以完成學業，即便該公司近期受疫情衝擊，對他的幫助仍不間斷，讓他無後顧之憂完成足球夢想。

昇恆昌免稅商店表示，公司長期致力於公益，包括國內外急難救助、長者照護、偏鄉教育、關懷弱勢團體、環境保育及各類型運動贊助等，每年也舉辦550多場公益活動。此外，免稅商店特賣會今起於淡水區禮萊廣場登場，品項包括鞋包精品、3C產品、化妝品及食品等。

F.C. Vikings球隊經理蔡欣穎說，原本雛形是一個愛踢球的家庭，後來鄰居加入，逐漸演變成如今從幼兒園到大學的百人球隊。F.C. Vikings高一隊員李珮華說，希望各界可以多辦一些足球活動，一起推廣台灣足球。

「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今到昇恆昌免稅商店在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場特賣會現場，進行單、雙人花式足球開場表演。記者魏翊庭／攝影
「F.C. Vikings」為感謝昇恆昌長期協助，今到昇恆昌免稅商店在淡水區滬尾藝文休閒園區禮萊廣場特賣會現場，進行單、雙人花式足球開場表演。記者魏翊庭／攝影

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