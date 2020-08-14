LPGA／今年不辦了 裙襬搖搖宣布因疫情取消

受到新冠肺炎疫情全球蔓延影響，考量健康因素以及台灣邊境管制政策等，裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA認證單位共同討論之後，決定2020台灣裙襬搖搖LPGA賽事將取消舉辦。

裙襬搖搖系列賽事過去舉辦都歷經超過半年以上的時間進行籌備作業，在軟、硬體規劃執行上耗盡心思，以求提供給選手與球迷截然不同的感受，並獲好評，但今年賽事籌備深受新冠肺炎全球疫情之影響，導致作業踟躕不前。

台灣對於新冠肺炎防疫上，進行邊境管制與入境人士居家檢疫14天之措施，今年LPGA亞洲區系列賽自10月中起，原訂依序為中國大陸、南韓、台灣及日本，來自世界各國的頂尖好手於每場賽事國家停駐時間最長為7天，在疫情未獲緩解之下，台灣政府對於邊境管制持續，尚無解禁時程，此將影響各國頂尖好手來台參賽之意願及可能性。

為配合台灣政府高規格邊境管制政策，在距離賽事登場剩下不到四個月，已無充分時間籌備作業情況下，為維持裙襬搖搖LPGA賽事執行內容之高品質，裙襬搖搖高爾夫基金會決定取消「2020台灣裙襬搖搖LPGA賽事」之舉辦，期待2021年再見。