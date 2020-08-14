高球／台灣裙襬搖搖LPGA賽 今年確定因疫情因素取消

受到新型冠狀病毒疫情全球蔓延影響，考量健康因素以及台灣邊境管制政策等，財團法人裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA認證單位共同討論之後，今早宣布確定「2020台灣裙襬搖搖LPGA賽事」將取消舉辦。

LPGA（美國女子職業高球巡迴賽）於今年受到全球疫情因素影賽，各站賽事一度無法順利開打，雖最近美國本土LPGA賽事已恢復賽舉行，但各國疫情情況不盡相同下，仍無法做到完全像往常比賽一樣。

裙襬搖搖系列賽事，成功為台灣於世界高壇建立舉足輕重的地位，而每場賽事過去舉辦都歷經超過半年以上的時間進行籌備作業，在軟、硬體規劃執行上耗盡心思以求提供給選手與球迷截然不同的感受，並獲好評。

2020年之賽事籌備，深受新型冠狀病毒全球疫情之影響，台灣對於新型冠狀病毒防疫上，仍舊進行邊境管制與入境人士進行居家檢疫14天之措施。2020 LPGA亞洲區系列賽自10月中起原訂依序為中國、韓國、台灣及日本，來自世界各國的頂尖好手於每場賽事國家停駐時間最長為7天。在全球疫情未獲緩解之下，將影響各國頂尖好手來台參賽之意願及可能性。

為配合台灣政府高規格邊境管制政策，在距離賽事登場剩下不到四個月已無充分時間進行籌備作業情況下，為維持裙襬搖搖LPGA賽事執行內容之高品質，裙襬搖搖高爾夫基金會決定取消「2020台灣裙襬搖搖LPGA賽事」之舉辦，期待2021年再見。

台灣自2011年成功爭取到LPGA這項頂級職業賽事在台進行，連續舉辦9年，今年是首度因疫情中斷。