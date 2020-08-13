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中信女子高球／長桿修正 劉嬿、王莉甯並列領先
總獎金300萬台幣的2020中國信託女子公開賽今天點燃戰火，劉嬿和王莉甯同樣以67（-5）桿並列領先，暫以1桿之差領先業餘小將安禾佑，「地主」林子麒也繳出69（-3）桿成績暫居第4。
今年賽事受疫情影響，沒有其他國家球員與會，「全本土」陣容中包括旅外好手徐薇淩、曾雅妮和姚宣榆等名將，今天則是由劉嬿和王莉甯突圍；繳出6鳥、吞1柏忌的劉嬿說，前兩場比賽成績不佳是因長桿問題，特別修正後這場得到不錯成效。
王莉甯今天也抓下7鳥、2柏忌，成11位打出「紅字」的女將，她自謙運氣不錯，開球狀況不好，歪進樹林卻都有縫隙可以救回來，才有今天的好成績。
中國信託贊助的林子麒去年獲得3場台巡賽冠軍，暫列第4的她表示，今天算是符合賽前設定的目標，雖然這次比賽的總碼數比日立慈善盃來得遠，但風勢不大，跟冬天時不一樣，相對容易處理。
幾名旅外選手部分，姚宣榆以71（-1）桿並列第8、徐薇淩首輪74（+2）桿暫列26名；曾雅妮有3洞吞下雙柏忌，爆出86（+14）桿，在90名選手中暫排倒數第4位。
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