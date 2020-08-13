動滋券好夯 暫無加碼計畫

體育署發行400萬份面額500元「動滋券」，截至12日止，約242萬人完成領券，抵用金額破新台幣1.9億元，反應熱烈，不過體育署今天表示，目前沒有加碼計畫。

體育署6日開放中籤民眾領取「動滋券」、8日起抵用，適逢第一個週末假日為父親節，加上可用於做運動、看比賽、買裝備，民眾領券情況踴躍，根據體育署統計，短短一週，400萬人中籤，已有242萬人順利領取。

體育署副署長王水文透露，截至12日止，已有40.1萬人使用「動滋券」，抵用金額超過1.9億元，累計消費金額逾4億元。

「動滋券」這次吸引超過698萬人登記，中籤率為57.2%，等於有近300萬人未抽中，面對文化部將開放第二波藝FUN券登記抽籤，「動滋券」是否跟進，王水文表示，目前沒有加碼計畫。

王水文這次也是400萬名「動滋券」中籤幸運兒之一，談到「動滋券」用途，他笑著說：「還在觀察怎麼用最優惠。」