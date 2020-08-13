射箭／神鵰俠侶重現身手 教練PK成話題

昔日叱吒風雲的箭壇「神鵰俠侶」邱炳坤／周明熙、前奧運國手吳聰義、郭振維及國家隊教練林政賢、劉明煌等大師級箭手，明天下午2點登場的「2020年I Archery教練進擊盃射箭賽」都將重出江湖，成射箭界一大盛事。

別開生面的名人賽將在國立體育大學射箭場舉行，比賽距離50公尺，與賽8隊不分性別派出3名選手參加團體對抗賽，依參賽人員之總年齡做場次排序，採單淘汰賽制，開放觀眾免費入場。

參賽選手都是昔日叱吒風雲的箭壇高手，邱比特隊邱炳坤、周明熙和郭振維十分受矚目，「大雄」郭振維是2005年土耳其世大運個人賽金牌、2006年杜哈亞運團體銀牌、個人賽銅牌和2014仁川亞運個人賽銅牌，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤更是1988年漢城奧運、1990年北京亞運國手，1994年廣島亞運、1998年曼谷亞運、2000年雪梨奧運代表隊教練，太太周明熙是1982、1989年世界盃、1988年亞洲盃國手，及1994年世界青年代表隊教練，勘成射箭對「神鵰俠侶」。

「還滿準的花蓮夢幻隊」也大有來頭，吳聰義是1995世界射箭錦標賽男子反曲弓個人賽銀牌、1996年亞特蘭大奧運國手；曾震仁是王正良的教練，因成功感召叛逆小王正良浪子回頭，在2014年獲新竹縣頒發推展體育有功人員獎。

「老樹根隊」由國家隊教練倪大智領軍，選手有2020東京奧運中華射箭隊總教練林政賢、林品書和張諺杰；「BMW（B ig M en Win）隊」選手有中華射箭協會秘書長李水河、台南射箭隊教練張富鈞、中華企業射箭聯賽裁判長許正和。

「這個隊不泰型隊」教練林宜螢是2000年奧運國手，選手有2006杜哈亞運銀牌徐梓益、劉炳宏和楊智中；新竹第一豹隊選手是張彥雄、曾冠諦和張煥清。不carry的教獸隊由台中銀行射箭教練劉明煌，和廖健男、王凱立組成；陞史之邱隊教練林嘉齡，選手為陳能陞、邱柏翰和史正德。