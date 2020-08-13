快訊

恐怖魔頭的非洲轉生？IS突襲莫三比克，攻陷天然氣關鍵出口港

射箭／神鵰俠侶重現身手 教練PK成話題

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
邱比特隊是教練進擊盃射箭賽極受矚目的隊伍。圖／中華射箭協會提供
邱比特隊是教練進擊盃射箭賽極受矚目的隊伍。圖／中華射箭協會提供

昔日叱吒風雲的箭壇「神鵰俠侶」邱炳坤／周明熙、前奧運國手吳聰義、郭振維及國家隊教練林政賢、劉明煌等大師級箭手，明天下午2點登場的「2020年I Archery教練進擊盃射箭賽」都將重出江湖，成射箭界一大盛事。

別開生面的名人賽將在國立體育大學射箭場舉行，比賽距離50公尺，與賽8隊不分性別派出3名選手參加團體對抗賽，依參賽人員之總年齡做場次排序，採單淘汰賽制，開放觀眾免費入場。

參賽選手都是昔日叱吒風雲的箭壇高手，邱比特隊邱炳坤、周明熙和郭振維十分受矚目，「大雄」郭振維是2005年土耳其世大運個人賽金牌、2006年杜哈亞運團體銀牌、個人賽銅牌和2014仁川亞運個人賽銅牌，中華企業射箭聯盟會長邱炳坤更是1988年漢城奧運、1990年北京亞運國手，1994年廣島亞運、1998年曼谷亞運、2000年雪梨奧運代表隊教練，太太周明熙是1982、1989年世界盃、1988年亞洲盃國手，及1994年世界青年代表隊教練，勘成射箭對「神鵰俠侶」。

「還滿準的花蓮夢幻隊」也大有來頭，吳聰義是1995世界射箭錦標賽男子反曲弓個人賽銀牌、1996年亞特蘭大奧運國手；曾震仁是王正良的教練，因成功感召叛逆小王正良浪子回頭，在2014年獲新竹縣頒發推展體育有功人員獎。

「老樹根隊」由國家隊教練倪大智領軍，選手有2020東京奧運中華射箭隊總教練林政賢、林品書和張諺杰；「BMW（B ig M en Win）隊」選手有中華射箭協會秘書長李水河、台南射箭隊教練張富鈞、中華企業射箭聯賽裁判長許正和。

「這個隊不泰型隊」教練林宜螢是2000年奧運國手，選手有2006杜哈亞運銀牌徐梓益、劉炳宏和楊智中；新竹第一豹隊選手是張彥雄、曾冠諦和張煥清。不carry的教獸隊由台中銀行射箭教練劉明煌，和廖健男、王凱立組成；陞史之邱隊教練林嘉齡，選手為陳能陞、邱柏翰和史正德。

亞運 林政賢

延伸閱讀

女兒贈動滋券體驗射箭 林騰蛟：最棒父親節禮物

帶林騰蛟體驗射箭 湯智鈞要在奧運讓世界認識台灣

東奧模擬賽／彭家楙觸底反彈 射箭女子對抗賽摘金

東奧模擬賽／射箭個人決賽 湯智鈞連8箭飆10分

相關新聞

射箭／神鵰俠侶重現身手 教練PK成話題

昔日叱吒風雲的箭壇「神鵰俠侶」邱炳坤／周明熙、前奧運國手吳聰義、郭振維及國家隊教練林政賢、劉明煌等大師級箭手，明天下午2...

網球／復賽首站就遇妹妹 大威稱非生涯最終對決

美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）本周與妹妹小威廉絲（Serena Williams）一同在肯塔基州萊...

網球／第二輪強碰小威 大威笑稱籤表「硬」

作為新冠肺炎後美國第一場女網職業賽，萊辛頓女網第二輪要上演威廉絲姊妹的傳奇對決，姊妹檔生涯第卅一度交鋒，四十歲的大威笑說...

足球／歐冠8強開打 最大焦點萊萬對決梅西

歐冠八強開打，一回合決勝負，場場是決賽，究竟是豪強笑傲江湖？還是小蝦米扳倒大鯨魚？誰也無法預料。四場對戰組合有哪些看點？讓我們一起來瞧瞧。

東奧模擬賽成效佳 體育署考慮年底再辦

體育署競技組組長洪志昌今天說，上週剛結束的模擬東京奧運對抗賽，選手和教練都表示成效不錯，近期將召開檢討會，若各單項協會仍...

LPGA／十月上海賽因疫取消 台灣賽是否辦理近期揭曉

LPGA在兩周前復賽後，目前已經進行完前兩站的啟動錦標賽（LPGA Drive On Championship）與馬拉松...

網球／停賽五個月熟讀聖經 小威稱沒球迷加油也很好

在2月份的聯邦盃資格賽後就未再出賽的女子網壇傳奇小威廉絲（Serena Williams），本周選擇在種子公開賽復出，為...

網球／小威廉絲奪近半年首勝 下一戰上演姐妹鬩牆

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）今天在肯塔基州萊辛頓舉行的種子公開賽首輪，以4：6、6：4、6：1...

高球／中信女子高球賽 13日開打

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）主辦年度高球賽事「2020中國信託女子公開賽」，本周四（13日）起一連三天將於桃...

為跑13秒捨建中 楊文杰留在竹南拚亞運

苗栗縣竹南國中應屆畢業生楊文杰在今年全國中等學校運動會中，以13秒92刷新110公尺跨欄大會紀錄，成為台灣首位跑進14秒...

高球／中信女子公開賽 醫護進場有好禮

大型空飄氣球冉冉升上桃園東方高爾夫球場上空，預告二○二○中國信託女子公開賽在「防疫新生活」中開戰；明起一連三天的賽事，開...

嘉縣5名中學生 獲選角力國手

嘉義縣東石高中學生高承恩，梅山國中學生李銘維、許智崴、簡鈺晟及林昱進等5人，參加109年度全國角力錦標賽獲金牌，將代表台...

熱門新聞

林燈盃籃賽／兒子成猛牛軍 田本玉放手給教練操

NBA／誰能打西區附加賽？4隊晉級狀況看這篇

普荷斯難圓700轟美夢 現役球員誰最可能達標？

中職／高國輝腰痛仍想打 轟出史上首支代打再見滿貫砲

中職／3隊為5號先發苦惱  悍將反倒不擔心

MLB／林子偉敲本季第三安 紅襪反撲未果不敵光芒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。