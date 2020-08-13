網球／復賽首站就遇妹妹 大威稱非生涯最終對決

美國網球名將大威廉絲（Venus Williams）本周與妹妹小威廉絲（Serena Williams）一同在肯塔基州萊辛頓舉行的種子公開賽中進行疫情爆發後的復賽首站，兩姐妹還將在明天的女單第二輪賽事中碰頭，對於前兩輪賽事分別對上兩名世界球后雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）與小威，讓大威直呼這場復出賽對於她來說真的太特別。

國際網壇在過去五個月因為新冠肺炎疫情停賽後，本周於美國境內復賽，首場總獎金僅20萬美元的種子公開賽就吸引不少世界名將參賽，不僅希望重新找回比賽感覺，也要為月底登場的美網賽事提前備戰。

在單打首輪賽事中小威與大威都順利擊敗對手晉級，其中大威面對白俄羅斯前球后雅莎蘭卡更是以直落二取勝，不過她第二輪的對手正是妹妹小威，連續兩輪都將對上前球后與大滿貫冠軍得主。

「這真的太特別了，誰會想到會在一場位在肯塔基州中部的賽事前兩輪賽事中，接連對上前世界第一和大滿貫冠軍，但這就是事實，對我來說是個很棒的考驗，我必須要拿出最佳表現。」在談到復賽首站就接連遭遇強敵時，大威說：「我知道小威的狀態已經快回來了，就讓我們再次對決吧，生涯第31次。」

這次種子公開賽不開放觀眾進場，代表著兩姐妹接下來的對決將不會有任何球迷鼓噪聲，就如同兩人一同渡過的那段童年時光，雙方在生涯的前30次交手中，小威保有18勝12敗的對戰優勢，其中近11次對決更拿下其中九勝，包括前年美網第三輪的交手，小威以直落二勝出。

不過當被問到這場比賽會不會是兩姐妹生涯的最後一次交手時，40歲的大威則是毫不猶豫的反駁這樣的說法，「我永遠都在期待著下一次的對決，就跟她一樣。」