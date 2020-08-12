林燈盃籃賽／被神盾震撼教育 東山教頭喊讚

108學年闖進HBL男甲4強，東山高中新學年起步卻遇傷兵問題，陣中兩名大將都碰要休養4個月以上的大傷，今天林燈盃首戰又遭「綠色神盾」松山高中以76：55痛擊，成教頭「螞蟻」廖覎鋕口中的「震撼教育」。

「螞蟻」坦言，109學年的陣容沒有上屆好，雖只畢業5個球員，但整體高度下降，「今年三年級4個，和去年5個差很多，今天又沒松山強勢，這是今年第一次對到他們，球員心態沒準備好，被撞到不能再撞。」

他指出松山球員身材條件本來就優於自家球員，打得又強勢，「他們像籃球員、像打美式足球，我們是羽毛球，這場比賽也是讓他們有點認知，遇到強勢的對手要怎麼打。」

過往東山暑假多會往中國大陸走，移地訓練計畫今年受新冠肺炎影響改變，只能留台參加盃賽和訓練，「螞蟻」形容今年HBL旅程會顛簸許多，但仍有自己作戰計畫，磨出新一批戰鬥鴨軍團。