東奧模擬賽成效佳 體育署考慮年底再辦

體育署競技組組長洪志昌今天說，上週剛結束的模擬東京奧運對抗賽，選手和教練都表示成效不錯，近期將召開檢討會，若各單項協會仍有舉辦模擬賽需求，體育署會協助輔導辦理。

受到2019冠狀病毒疾病疫情衝擊，今年國際賽幾乎全面喊卡，就連2020東京奧運都延後一年登場，體育署發想舉辦模擬東京奧運對抗賽，採「類運動會」方式舉行，共舉辦11項運動（拳擊是國手選拔賽），也獲得多數選手、教練好評。

洪志昌表示，這次模擬東京奧運對抗賽，許多協會在比賽氣氛營造上相當用心，包括跆拳道擂台四周還有打光，宛如國際大獎賽規格，加上又有轉播加入，帶給選手和教練耳目一新的感受。

由於近來疫情有死灰復燃跡象，洪志昌坦言，年底國際賽恢復正常舉辦的難度很高，為讓選手有明確參賽目標，模擬賽年底的確有可能再辦，「明年除奧運外還有世大運、後年也有亞運，其他運動種類可以把這些培訓隊員包在一起，擴大舉辦模擬賽」。

此外，洪志昌也說，若其他單項協會有意舉辦模擬賽，將會開放在其他縣市場館舉辦，甚至可以開放民眾進場或售票，票房則可做為選手獎金，讓模擬賽更添真實比賽氛圍。

洪志昌強調，因為是第一次舉辦，因此近期國家運動訓練中心將會召開內部會議，請教練、選手與工作人員提出建言與改進方向，做為檢討與改進的方向。