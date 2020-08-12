足球／歐冠8強開打 最大焦點萊萬對決梅西

歐冠八強開打，一回合決勝負，場場是決賽，究竟是豪強笑傲江湖？還是小蝦米扳倒大鯨魚？誰也無法預料。四場對戰組合有哪些看點？讓我們一起來瞧瞧。

亞特蘭大vs.巴黎聖日爾曼

兩隊可望上演一場進球大放送。作為16強身價最低的一隊，亞特蘭大卻打出激情四射的比賽。歐冠上一輪中，亞特蘭大不但以8：4輾壓瓦倫西亞，在聯賽裡更不時上演7：1烏迪內斯、7：2都靈的大屠殺。不過，前鋒伊利契奇（Josip Ilicic）和門將（Pierluigi Gollini）缺陣，及後防不穩的毛病，讓「真藍黑」前景堪憂。

由內馬爾（Neymar）率領的「大巴黎」攻擊火力也不容小覷，雖然姆巴佩（Kylian Mbappe）、維拉蒂（Marco Verratti）掛免戰牌，紙面實力仍勝過對手一籌。

RB萊比錫vs.馬德里競技

萊比錫核心維爾納（Timo Werner）遠走切爾西，本賽季他打進34粒進球，占全隊三分之一以上。對上戰力和經驗都占勢的「床單軍團」，萊比錫恐怕凶多吉少。

馬競在西蒙尼（Diego Simeone）的帶領下，不但淘汰了英超冠軍利物浦，而且剋星C羅（Cristiano Ronaldo）的尤文圖斯也已經落馬，今年可能是最有機會奪冠的一年。

巴塞隆納vs.拜仁慕尼黑

這場比賽無疑是本輪最大焦點。兩隊歐冠數5：5，由本季打出身涯代表作的萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）對上六座金球得主梅西（Lionel Messi）。整體實力而言，拜仁略占上風，但只要巴薩有梅西，就隨時可能靠著他的靈光一現逆轉局勢。更何況，已經連續兩年在客場被逆轉的巴薩，面對一回合決勝負，在心理上也能放下重擔。

曼城vs.里昂

從帳面看來，本場比賽是本輪最沒有懸念的對決。瓜迪奧拉（Pep Guardiola）的曼城是今年奪冠賠率榜首，剛剛結束的16強賽中，他們戲耍皇馬的本事更是有目共睹。

里昂雖然淘汰了尤文圖斯，第二回合是輸球的，僅靠著客場進球優勢晉級。他們唯一可以期待的只有靠著德佩（Memphis Depay）、登貝萊（Moussa Dembele）簡單粗暴的打法，來打爆曼城防線。