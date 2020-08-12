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LPGA／十月上海賽因疫取消 台灣賽是否辦理近期揭曉

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
LPGA上海賽因疫情確定取消，而我國舉辦的裙擺搖搖LPGA台灣錦標賽則將會在近期宣布是否辦理。 聯合報系資料照
LPGA上海賽因疫情確定取消，而我國舉辦的裙擺搖搖LPGA台灣錦標賽則將會在近期宣布是否辦理。 聯合報系資料照

LPGA在兩周前復賽後，目前已經進行完前兩站的啟動錦標賽（LPGA Drive On Championship）與馬拉松菁英賽（The Marathon LPGA Classic），不過今天LPGA官方透過新聞稿宣布，原訂10月在上海舉行的LPGA上海賽（Buick LPGA Shanghai）將因為新冠肺炎疫情取消，而由我國舉辦的裙擺搖搖LPGA台灣錦標賽則將會在近期宣布是否辦理。

LPGA自從2月中停賽後直到7月底才於俄亥俄州的啟動錦標賽復賽，而上周則是進行馬拉松菁英賽，兩場賽事都由美籍韓裔選手姜孝林（Danielle Kang）拿下冠軍，而在前兩周賽事中我國則都只有錢珮芸參賽，分別以並列51和並列20名的成績作收。

至於原訂10月將登場的四場亞洲系列賽，今天LPGA則是宣佈首站的上海賽將因為疫情影響暫停辦理，總獎金210萬美元的上海賽，原訂10月15日至18日在上海，該賽事前兩年也都是由姜孝林拿下冠軍。

而原訂在10月底登場的台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，則可能在最快本周五、最慢下周做出是否舉辦的決定，至於10月22日至25日的南韓寶馬女子高爾夫錦標賽（BMW Ladies Championship）、11月6日至8日的日本菁英賽（Toto Japan Classic）目前則尚未宣布是否如期辦理。

LPGA 高爾夫 PGA錦標賽

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