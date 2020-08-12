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網球／停賽五個月熟讀聖經 小威稱沒球迷加油也很好

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
小威透露在停賽的這五個多月來已經成為聖經的學生，並認為聖經將是解決當前美國社會種族問題的關鍵。 法新社
小威透露在停賽的這五個多月來已經成為聖經的學生，並認為聖經將是解決當前美國社會種族問題的關鍵。 法新社

在2月份的聯邦盃資格賽後就未再出賽的女子網壇傳奇小威廉絲Serena Williams），本周選擇在種子公開賽復出，為月底將登場的美國網球公開賽作暖身，她透露在停賽的這五個多月來已經成為聖經的學生，並認為聖經將是解決當前美國社會種族問題的關鍵。

身為女子網壇史上最偉大的選手，小威過去五個多月來受到新冠肺炎疫情影響都未出賽的情況下，選擇拿起聖經來靜心研讀，並在今天受訪時強調，種族主義唯一的解決辦法就在於個人的信念上，「我認為黑人在過去400年遭到某種方式的對待，現在人們期望改變，即使我認為這將會需要很長的一段時間，但唯一解決問題的辦法就在於人們的信念。」

過去五個多月來，全球因為新冠肺炎疫情在生活上產生相當大的改變，包括小威廉絲在本周參與的種子公開賽就不開放觀眾進場，讓她直言一開始原本以為會不適應，「事實上我沒有不喜歡這種感覺，這真的很奇怪，即使過去我是一名如此情緒化的球員，並且以球迷的加油聲作為能量來源。」

但在沒有觀眾的加油聲下，小威廉絲坦言彷彿讓她回到剛接觸網球的時期，當時場邊並不會有太多的球迷，「我喜歡這種懷舊的感覺、沒有噪音，這讓我想起了所有的事情都必須回到基本面，妳必須要努力的去打好每一顆球。」

小威廉絲 Serena Williams

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