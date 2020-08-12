網球／小威廉絲奪近半年首勝 下一戰上演姐妹鬩牆

美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）今天在肯塔基州萊辛頓舉行的種子公開賽首輪，以4：6、6：4、6：1逆轉擊敗25歲美國選手佩拉（BernardaPera），不僅拿下個人近半年來首勝，還將在第二輪遭遇姊姊大威廉絲（Venus Williams）。

總獎金僅有20萬美元的種子公開賽，雖然賽事獎金與等級皆不高，但作為新冠肺炎疫情爆發後首場於美國境內復賽的WTA巡迴賽，不少女子也都選定該場比賽作為復賽賽季的首站，其中包括威廉絲姊妹、世界排名第11名的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、英國選手孔塔（Johanna Konta）都參賽。

不過以頭號種子身份登場的小威廉絲今天卻是打得有驚無險，在首盤就被對手以6：4搶先拿下後，她第二盤才逐步回穩，以6：4、6：1連拿兩盤後逆轉勝出，奪下她自從2月份的聯邦盃資格賽後的首勝。

「我只知道我必須要拿出更好表現。」睽違半年再度拿下勝利後，小威廉絲說：「我知道自己可以更好，不過這仍是一場有趣的比賽，對手有很棒的表現。」

相較之下姊姊大威廉絲在今天出戰雅莎蘭卡（Victoria Azarenka）的比賽則是贏得輕鬆寫意，兩盤賽事合計僅花80分鐘就以6：3、6：2直落二勝出，下一輪她也將與妹妹小威上演生涯第31度的交手。