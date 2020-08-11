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網球／疫情最大收穫 16歲高芙這樣看

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

美國網球星新星高芙（Coco Gauff）年僅16歲，卻已展現場上抗壓性，去年打下生涯首座WTA單打金盃，且兩度闖進大滿貫第4輪，場外的她更勇於發聲，透過社群平台表達對反種族歧視的立場，成為新冠肺炎停賽期間意外收穫。

「我認為這段休息期間我學到很多，當我參與和平抗議，我最初並沒要演講，是他們要求我進行大概2分鐘的演說。」本周參加疫情後美國第一場職業賽萊辛頓女網的高芙透露，她完成演講，祖母居功厥偉，「這幾年她和我說了很多，她是第一個整併西克雷斯特高中的人，我這幾年透過她故事學到很多，這讓我可以學以致用。」

身為一名黑人女性選手，高芙說，感覺自己有責任運用平台發聲，「我絕對相信佛洛伊德（George Floyd）事件打開了很多人的眼界，但我認為這議題和我很有關聯，從我小時候開始，雙親就不停討論相關事情，而我認為我總算可以把想法訴諸文字，因為談論這樣的議題時，你必須有完整教育，確保不會用到錯誤字眼。」

休息整整5個月重返賽場，高芙也表達興奮心情，「我真的很想念球場！」世界排名53的她是萊辛頓女網焦點之一，除在單打出賽，也和麥克納利（Caty McNally）合作雙打。

高芙表示，接續賽季目標很簡單，就是去享受比賽，「我很享受競爭，因為我認為我還不需要去擔心結果或排名，這時我就能打出最佳表現。」

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