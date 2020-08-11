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游泳／池江璃花子挺過白血病 回歸泳壇參與競賽

中央社 / 東京11日綜合外電報導
日本明星泳將池江璃花子去年2月被診斷出罹患白血病，經過一年多治療和恢復訓練後，她本月將參加東京一場游泳比賽。 路透社
日本明星泳將池江璃花子去年2月被診斷出罹患白血病，經過一年多治療和恢復訓練後，她本月將參加東京一場游泳比賽。 路透社

日本媒體報導，日本明星泳將池江璃花子去年2月被診斷出罹患白血病，經過一年多治療和恢復訓練後，她本月將參加東京一場游泳比賽。

在去年披露診斷出白血病前，20歲的池江璃花子被大大看好能在2020年東京奧運女子100公尺蝶式勇奪金牌。

池江璃花子住院治療約10個月後於去年12月出院，並於今年3月恢復訓練，準備轉戰2024年巴黎奧運。

日本放送協會（NHK）和共同社（Kyodo News）今天報導，池江璃花子29日將在東京都游泳協會主辦的特別游泳大會參加50公尺自由式比賽。

東京都游泳協會發言人不願對池江璃花子參賽一事置評，僅表示比賽報名尚未截止。

池江去年在推特上發布手寫訊息寫道，「（抗病）真是一條漫長又艱苦的路」。得病後，她持續在網路上記錄自己的抗病過程，也感謝粉絲們的加油打氣。

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