聽新聞
test
0:00 / 0:00
游泳／池江璃花子挺過白血病 回歸泳壇參與競賽
日本媒體報導，日本明星泳將池江璃花子去年2月被診斷出罹患白血病，經過一年多治療和恢復訓練後，她本月將參加東京一場游泳比賽。
在去年披露診斷出白血病前，20歲的池江璃花子被大大看好能在2020年東京奧運女子100公尺蝶式勇奪金牌。
池江璃花子住院治療約10個月後於去年12月出院，並於今年3月恢復訓練，準備轉戰2024年巴黎奧運。
日本放送協會（NHK）和共同社（Kyodo News）今天報導，池江璃花子29日將在東京都游泳協會主辦的特別游泳大會參加50公尺自由式比賽。
東京都游泳協會發言人不願對池江璃花子參賽一事置評，僅表示比賽報名尚未截止。
池江去年在推特上發布手寫訊息寫道，「（抗病）真是一條漫長又艱苦的路」。得病後，她持續在網路上記錄自己的抗病過程，也感謝粉絲們的加油打氣。
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言