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志工退出、民眾看衰 東奧前景堪憂

台灣醒報 / 台北報導
日本東京奧運順延一年舉辦，政府消極的防疫心態讓各界都不看好能如期舉行。 美聯社
日本東京奧運順延一年舉辦，政府消極的防疫心態讓各界都不看好能如期舉行。 美聯社

東京奧運順延仍不被看好，6成民眾憂無法成行、2成賽事志工要退出！東京奧運及帕運延至2021年舉辦，東京奧運組織委員會的調查指出，有超過6成申請當志工的民眾擔心政府無法有效防疫。也有超過2成的志工已表示將無法參加奧運。賽事能否如期舉行再添隱憂。

6成民眾擔憂

根據《日本時報》報導，東京奧運及帕運延至2021年舉辦，東京奧運組織委員會的調查指出，有超過6成申請當志工的民眾擔心政府無法提出有效的防疫措施。

高達66.8%的場館人員及選手村志工對於政府至今未說明賽事如何進行，也沒提出防疫措施而感到憂心。東京奧運組織委員會則表示，已與國際奧會協商，將舉行「簡化版」的奧運，以確保選手的人身安全。依然會保持賽事數量及行程，但有可能減少觀眾的入場人數。

組委會將於9月與東京及中央政府舉行會議磋商，討論如何實施賽事防疫。東京奧運原訂於2020年7月24日至8月9日舉行，現在則延其至2021年7月23日至8月8日舉行，殘障人士的帕運會則會在8月24日至9月5日舉行。

大量志工退出

據《日經新聞》報導，在7月進行的調查還發現，有21.5%的志工表示可能無法參與奧運。組委會見狀也開始與申請成為志工者洽談並確認，以免賽事工作人員不足衍生新問題。

奧運為體壇一大盛事，不但能帶來極大的經濟效益也能讓國民深感榮耀，日本光是志工申請人數就有20萬，遠超過奧會預期約8萬人的目標。但現在因疫情導致賽事壟罩一層陰影，培訓活動也被迫中止。

《日本時報》報導，日前一份由《共同社》進行的全國民調顯示，僅不到2成5的日本民眾支持順延後的奧運如期舉行，認為奧運該取消或再度延後的人都超過3成。

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帕運 國民

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