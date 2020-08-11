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德甲／疫情仍未緩和 球賽觀眾禁令維持至10月底

中央社 / 柏林10日綜合外電報導
德國今天同意延長體育館觀眾禁令，至少10月底前都不開放球迷入場觀看德國甲級足球聯賽賽事。 歐新社
德國今天同意延長體育館觀眾禁令，至少10月底前都不開放球迷入場觀看德國甲級足球聯賽賽事。 歐新社

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行影響下，德國今天同意延長體育館觀眾禁令，至少10月底前都不開放球迷入場觀看德國甲級足球聯賽賽事。

德甲因疫情停賽超過2個月後於5月中旬開踢，在實施嚴謹防疫措施下，成為第一個復賽的歐洲五大聯賽。

德國足球聯盟（The German Football League,DFL）原本希望有關當局能接受更新提議，在特定條件下讓球迷入場觀賽。

然而，柏林衛生部表示，聯邦和16個邦的衛生官員皆回絕提議，指這麼做會造成染疫人數攀升。

柏林衛生部說：「尤其是，地方衛生單位目前聚焦在病例接觸者追蹤、開學及休假返鄉人士上。」

而由於德國其他主要活動禁令都將維持到10月底，首長們同意足球賽也不該例外，並表示他們秋季前不會再討論這項議題。

德甲

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