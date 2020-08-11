全中運／全台最強國中生 楊文杰視教練蕭賜斌為偶像

苗栗縣竹南國中應屆畢業生楊文杰今年全國中等學校運動會，110跨欄跑出破紀錄的13秒92，成為台灣第一名跑進14秒內的國中生，他以10項全能「台灣新鐵人」、教練蕭賜斌為偶像，目標希望在亞運為國爭光，蕭賜斌期許愛徒「等你來追」！

苗栗縣在全中運拿下10面金牌、12面銀牌及13面銅牌，縣長徐耀昌今天接見表揚全中運優秀運動員及教練，共頒發172.5萬元獎金，其中，田徑5項全能、110公尺跨欄冠軍楊文杰最風光，囊括17萬元獎金，他留在苗栗縣竹南鎮大同高中升學，繼續接受蕭賜斌指導，縣府也將提供他求學過程所有學雜費。

楊文杰在國小階段，涉獵各種運動項目，且成績突出，國中3年搭車從苗栗縣苑裡鎮通勤到竹南鎮，追隨2005年至今全國運動會男子10項全能7632分紀錄保持人蕭賜斌，成績也逐漸進步，楊文杰的專長在跨欄及全能，以教練為偶像，目標要打破教練的紀錄，並進一步在亞運會為苗栗縣、為國爭光。

此外，頭份市建國國中陳宣霈在滑輪溜冰1萬公尺淘汰賽， 以16分35秒933破大會紀錄奪冠，另在1000公尺爭先賽勇奪銀牌，其他獲得1面金牌項目還有角力、柔道及武術項目，徐耀昌表揚並鼓勵選手們繼續接受挑戰，不斷突破自我。