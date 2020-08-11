美網／又一前冠軍宣布退賽 哈蕾普本周做抉擇

將在月底開打的美國網球公開賽近來爆發球星退賽潮，繼女單世界排名前10名的好手已經有3人退賽後，曾在2004年奪下女單冠軍的俄羅斯庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova）也在今天宣布退賽，而世界排名第二的羅馬尼亞好手哈蕾普（Simona Halep）則將在參加完本周於布拉格舉行的賽事後做抉擇。

身為疫情爆發後的首場大滿貫賽事，美網近來卻爆發嚴重的退賽潮，包括男單的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）、澳洲壞小子基里洛斯（Nick Kyrgios），以及女單世界球后芭蒂（Ashleigh Barty）、烏克蘭史維托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）三名世界排名前10名的名將，都因為疫情考量宣布退賽。

而今天曾奪下2004年美網和2009年法網女單冠軍的35歲俄羅斯好手庫茲妮佐娃也決定跟進，「我感到相當難過，因為我一直在等待這些賽事的到來，不過現在因為疫情的大流行我不得不改變所有計畫。」

在芭蒂退賽後將成為美網女單頭號種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普，是否參賽美網仍未定。 路透社

至於在芭蒂退賽後將成為美網女單頭號種子的羅馬尼亞前球后哈蕾普，目前也對於是否參賽抱持保留態度，本周將在布拉格出賽的她就表示，將會在賽事結束後作出決定，不過她也直言美國目前的狀況確實較為艱難。

美國網協目前已經針對美網制定一套防疫規定，希望確保選手的安全與賽事順利進行，哈蕾普說：「我知道規定相當嚴格，這在我看來也是個壓力，不過這些規定都是基於安全考量，健康才是最重要的，他們必須要照顧好所有人。所以每個人都必須在現在做出決定，我目前的首要目標就是確保健康，並不想為任何事情感到壓力，當我做出決定時，我就會忠於它。」