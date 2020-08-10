戈亞斯隊10球員染疫 巴西甲級足球比賽臨時延期
巴西甲級足球聯賽戈亞斯隊（Goias）今天宣布有10名球員確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），迫使將登場的比賽在最後一刻延期。
法新社報導，甲級足球聯賽開賽後第一個週末原定由戈亞斯隊對上聖保羅隊，不開放粉絲入場觀賽。
延賽是根據足球最高裁決機構的決定，且最終獲巴西足球協會（Brazilian Football Federation, CBF）接受。
裁決機構於預計開賽前的幾分鐘宣布延賽，當時2支球隊都已準備就緒，且聖保羅隊球員已完成熱身。
戈亞斯隊主席艾梅達（Marcelo Almeida）對環球電視新聞網（Globo）說明：「我們的23位球員有10人接受病毒檢測呈陽性。很不幸，我們今天才收到檢測結果。」
根據巴西媒體，這10人中的8人是先發球員。
聖保羅隊表示，他們贊同將比賽延後，並在社群平台推特（Twitter）說：「沒有什麼比健康更重要。」
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