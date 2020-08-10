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動滋券／超過222萬人領券 抵用金額已破億

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署代理署長林騰蛟（左）示範使用動滋券。 記者曾吉松／攝影
體育署代理署長林騰蛟（左）示範使用動滋券。 記者曾吉松／攝影

教育部體育署為振興體育產業，推出面額500元的電子票券「動滋券」，自8月8日開始消費抵用，截至今天下午4時，已有超過222萬人順利領券，已有2900多家合作業者開始收受動滋券的消費抵用，抵用金額超過1億4千餘萬元。

體育署公布，動滋券開放消費抵用的第一天，前三筆消費都是在國民運動中心，分別是台北市文山運動中心、桃園市國民運動中心、台中市朝馬國民運動中心消費抵用；而職棒球團的統一、兄弟象，在開放使用動滋券的第二天收到的動滋券都多過第一天。

體育署提醒，動滋券使用期限至明年1月31日止，可使用於運動場館、參加體育活動、觀賞運動賽事、購買運動用品等，民眾也可至「動滋網」（500.gov.tw）搜尋有參與的合作業者，並搭配三倍券一起使用。

尚未領券民眾可隨時上動滋網輸入身分證號、出生月日及手機號碼，點選「獲取驗證碼」、輸入手機簡訊驗證碼後即可領券取得付款碼QR Code。

有關動滋券使用方式、QA等資訊，可上動滋網查詢，或電洽客服中心02-7700-7799、0916-617799。

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