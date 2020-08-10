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LPGA／馬拉松菁英賽美籍姜孝林封后 錢珮芸並列第20

中央社 / 台北10日電
姜孝林下LPGA馬拉松菁英賽冠軍。 法新社
姜孝林下LPGA馬拉松菁英賽冠軍。 法新社

LPGA馬拉松菁英賽最終回合，台灣旅美高球女將錢珮芸今天射3鳥、吞4柏忌，打出72桿，總計以278桿作收，並列第20；美國選手姜孝林總計以低於標準15桿的269桿，連2站高捧金盃。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬拉松菁英賽今天在美國俄亥俄州高原牧場高球俱樂部舉行最終回合賽事，前高球球后高寶璟（Lydia Ko）賽前與第2名的美國選手姜孝林（Danielle Kang），仍有4桿差距，高寶璟有機會中斷逾2年多的冠軍荒，以及挑戰LPGA生涯第16冠。

高寶璟今天前9洞射下2鳥，轉場後在第12洞結束時，仍握有5桿領先優勢，但戰況急轉直下，高寶璟先在第14、16洞吞下柏忌，又在第18洞苦吞雙柏忌，一口氣吐回優勢，打出4天以來最差的73桿，總計以低於標準14桿的270桿作收，並列第2名，與冠軍擦身而過。

姜孝林前9洞進帳4鳥、吞2柏忌，轉場後雖在第12洞再吞柏忌，但隨即回穩，在第13、14洞連捕2鳥，逆轉戰局，單日揮出68桿，總計以低於標準15桿的269桿作收，繼前一站續航錦標賽（Drive On Championship）奪冠後，連2站封后，LPGA生涯第5冠入袋。

錢珮芸為此次唯一參賽的台將，今天狀況不佳，第5、6洞連吞柏忌，儘管後9洞添3鳥止血，但也在第11、16洞再度領到柏忌，以72桿繳卡，總計以低於標準6桿的278桿作收，排名也從並列第7跌至第20。

高寶璟 LPGA 錢珮芸

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