風雲社團／台中藍鯨女足 深耕足球教育

台灣木蘭女子足球聯賽從2014年起成為國內女子足球最高層級賽事，「台中藍鯨女子足球隊」是創賽元老隊伍，並創下3連霸的輝煌紀錄；近年更致力於完整足球選手培訓與制度發展，從學齡前期的校園巡迴推廣，到國小階段，逐步深耕足球教育。

「台中藍鯨女足」隊名由來是「藍鯨FC」Blue Whale Women Football Club的簡稱，以世界最大、高速的動物「藍鯨」為名，象徵追求更快、堅強、並重視團隊。

總教練呂桂花是中華台北隊史上第一名女性主教練，她1987年曾前往京都教育大學進修碩士學位，目前仍執教於國立台灣體育運動大學體育系，並擔任中華台北女子足球代表隊的主教練。

「台中藍鯨女足」除了參加比賽，更重要任務是負責台中校園足球指導；會派遣合格足球教練到各國小、幼兒園，透過運動遊戲讓小朋友接觸足球，另每周協助台中五權國中訓練1次，每周中午再派教練協助雙十國中女子足球隊訓練；另外並成立訓練站，招收U10、U12、U14等年齡層選手，以「訓練—比賽—訓練」模式每周訓練1次、隔週比賽，每年2月舉辦藍鯨盃足球錦標賽，預計10年後能讓大台中足球金字塔發展更加穩固。

藍鯨女足表示，目前以體育署補助為主，也主動提計畫與台中市運動局合作，還有些屬地企業贊助，目前也開始公開招商，希望10年內達到財務自主目標。