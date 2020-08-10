聽新聞
test
0:00 / 0:00

風雲社團／台中藍鯨女足 深耕足球教育

聯合報 / 記者喻文玟／台中報導
「台中藍鯨女子足球隊」創下台灣木蘭女子足球聯賽3連霸的輝煌紀錄。 圖／台中市運動局提供
「台中藍鯨女子足球隊」創下台灣木蘭女子足球聯賽3連霸的輝煌紀錄。 圖／台中市運動局提供

台灣木蘭女子足球聯賽從2014年起成為國內女子足球最高層級賽事，「台中藍鯨女子足球隊」是創賽元老隊伍，並創下3連霸的輝煌紀錄；近年更致力於完整足球選手培訓與制度發展，從學齡前期的校園巡迴推廣，到國小階段，逐步深耕足球教育。

「台中藍鯨女足」隊名由來是「藍鯨FC」Blue Whale Women Football Club的簡稱，以世界最大、高速的動物「藍鯨」為名，象徵追求更快、堅強、並重視團隊。

總教練呂桂花是中華台北隊史上第一名女性主教練，她1987年曾前往京都教育大學進修碩士學位，目前仍執教於國立台灣體育運動大學體育系，並擔任中華台北女子足球代表隊的主教練。

「台中藍鯨女足」除了參加比賽，更重要任務是負責台中校園足球指導；會派遣合格足球教練到各國小、幼兒園，透過運動遊戲讓小朋友接觸足球，另每周協助台中五權國中訓練1次，每周中午再派教練協助雙十國中女子足球隊訓練；另外並成立訓練站，招收U10、U12、U14等年齡層選手，以「訓練—比賽—訓練」模式每周訓練1次、隔週比賽，每年2月舉辦藍鯨盃足球錦標賽，預計10年後能讓大台中足球金字塔發展更加穩固。

藍鯨女足表示，目前以體育署補助為主，也主動提計畫與台中市運動局合作，還有些屬地企業贊助，目前也開始公開招商，希望10年內達到財務自主目標。

足球

延伸閱讀

足球／台灣鋼鐵演逆轉秀 頭錘絕殺北市大同

足球／ANGO錦標賽父親節開踢 首度移師錦和球場

足球／台東公益典藏盃 很環保

桃園足球體驗日 從幼兒扎根

相關新聞

美網／一堆大咖退出 小威力挺家鄉要續拚

月底閉門開戰的美網星光黯淡，包括澳洲「世界球后」芭蒂、「西班牙蠻牛」納達爾、瑞士名將瓦文卡和烏克蘭美女絲薇托莉娜等名將都...

風雲社團／台中藍鯨女足 深耕足球教育

台灣木蘭女子足球聯賽從2014年起成為國內女子足球最高層級賽事，「台中藍鯨女子足球隊」是創賽元老隊伍，並創下3連霸的輝煌...

足球／台灣鋼鐵演逆轉秀 頭錘絕殺北市大同

第二循環末段取得4連勝的台灣鋼鐵隊，今天2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環最終第七輪碰衛冕軍北市大同隊，兩軍廝...

超過16萬人觀展 運博會今落幕

「2020台灣運動產業博覽會」今天結束為期24天的展期，本次以「撼動未來」為主題，「運動與科技」為主軸的策展，從運動日常...

藤球／衛冕軍戒酒拚連霸 國際移工爭霸戰8強出爐

「2020國際移工藤球王爭霸戰」今天發出最後2張總決賽門票，分別由去年衛冕軍阿東隊和Love Romsai出線，將在16...

體育署盃國小5人制足球賽 台東勇奪男女冠軍

2020體育署盃國小五人制U13足球賽今天圓滿閉幕，台東縣台東市豐里國小、卑南鄉太平國小今天下午先後傳回捷報，勇奪男、女...

全國國小盃擊劍錦標賽 1984年奧運國手出席表演賽傳承

109年全國國小盃擊劍錦標賽，昨(8日)起在台北體育館一連進行3天，為提倡我國小學生多元化參加課外體育活動，增強體能，發展潛在優秀擊劍選手，邀請1984年洛杉磯奧運代表隊國手李台忠、蔡興祥，與第一屆北

電競／首屆反毒爭霸賽 全台48校比拚

國泰金控舉辦首次反毒電競比賽，與知名線上遊戲學習平台及全台各縣市教育局合作「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國...

被一支紀錄片感動 羽球一哥與黃金男雙3人同赴綠島教球

因為一支紀錄片，台灣羽球一哥周天成與黃金男雙李洋、王齊麟3人同赴綠島，從今天起至11日止指導綠島的小朋友羽球球技，讓綠島...

健美／總統盃登場 許安進擬推公開評分

超過300位健美好手今天齊聚南港展覽館，參加「2020全國總統盃健身健美錦標賽」，中華民國健美協會理事長許安進特別提及推...

PGA錦標賽／強森抓8鳥衝上第一 凱普卡瞄準三連霸

PGA錦標賽今天進行第3回合，前球王強森（Dustin Johnson）雖然弄丟碼數本，依舊抓下8鳥，加上1柏忌、1次雙...

LPGA／馬拉松菁英高球賽第3輪 錢珮芸暫並列第7

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬拉松菁英賽今天舉行第3回合，台灣旅美高球女將錢珮芸射下7鳥、吞2柏忌，以66桿作收...

熱門新聞

NBA／喬治回敬揮手道別 引里拉德搬轉隊歷史嗆聲

NBA／賽季獎項決選名單出爐 安戴托昆波風光登雙榜

MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

NBA／華倫關鍵時刻大演個人秀 詹皇歸隊擋不住湖人頹勢

8戰全勝也不夠用？太陽沒有退路下的成長

NBA／節目主動提杜蘭特 格林：他是史上最佳得分好手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。