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足球／台灣鋼鐵演逆轉秀 頭錘絕殺北市大同

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北市大同隊朱恩樂（中藍衣）幫助球隊攻進領先球。圖／中華足球協會提供
北市大同隊朱恩樂（中藍衣）幫助球隊攻進領先球。圖／中華足球協會提供

第二循環末段取得4連勝的台灣鋼鐵隊，今天2020華南銀行台灣企業甲級足球聯賽第二循環最終第七輪碰衛冕軍北市大同隊，兩軍廝殺到最後一刻，才由台灣鋼鐵上演頭錘「準絕殺」，以3：2逆轉北市大同。

開賽由北市大同在第16分鐘成功找到突破口，白劭宇在門前神來一腳找到在旁埋伏無人盯防的安愛瑞，安愛瑞順勢一腳推射突破台灣鋼鐵守門員段昍的防守；3分鐘後北市大同攻勢再起，朱恩樂在台灣鋼鐵的兩位防守球員中殺出一條血路，單刀破門，助隊取得2：0領先。

落後的台灣鋼鐵第42分鐘靠替補上的Benchy罰球點球破門，第55分鐘再取得角球進攻機會，角球開出後球在亂軍之中意外落到Alim腳下，Alim輕鬆破網不但完成個人來台後的第一顆進球，也幫助台灣鋼鐵追平比數。

接下來比賽雙方不斷試著突破僵局，但大多無功而返，一直到比賽第88分鐘，台灣鋼鐵Marc在右邊路取得突破，傳中後讓陳威仁以頭錘破門，上演3：2逆轉勝。

備受矚目的航源FC隊出戰聯賽龍頭高市台電隊之戰也激戰到最後一刻，最終兩隊再次0：0握手言和；另外兩場比賽，璉紅台體隊以2：0擊敗紅獅FC隊，台中FUTURO隊靠著江浩仁唯一破門，以1：0力克銘傳大學隊。

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