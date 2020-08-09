超過16萬人觀展 運博會今落幕

「2020台灣運動產業博覽會」今天結束為期24天的展期，本次以「撼動未來」為主題，「運動與科技」為主軸的策展，從運動日常到專業領域、體壇榮光到運動科技發展，以及電競文物與產業生態鏈，豐富展出內容成功讓國人動起來，展現運動正能量，也透過MOE sports平台直播、社群網路傳播，線上線下齊頭並進，吸引超過16萬人次觀展。

今天閉幕典禮中，教育部體育署副署長林哲宏對共同主辦單位、大會合作夥伴、借展單位及個人，以及參展廠商表達誠摯感謝，也邀請全體國人一起「動起來」，持續投入日常運動中，支持台灣各項運動產業發展

24天展期中，觀眾群涵蓋企業代表與駐台機構代表、學生團體、親子家庭等，不分國籍、年齡與性別，無論是廣受學生校隊、年輕族群青睞的動感體驗、VR、AR的未來一館與電競館，老中青都能闔家共樂的未來二館，讓黃金計畫菁英選手、職業選手與體壇前輩都定睛入神觀看台灣體育榮光回顧的撼動館，亦或是展現台灣運動產業鏈結硬實力的運動日常與專業館。

台灣運動產業博覽會展期間也邀請許多運動員、職業選手與網路名人來到現場，深入淺出地介紹運動產業之範疇及未來前瞻發展性，亦獲得各方好評，最終現場超過16萬人次觀展。