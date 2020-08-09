藤球／衛冕軍戒酒拚連霸 國際移工爭霸戰8強出爐

「2020國際移工藤球王爭霸戰」今天發出最後2張總決賽門票，分別由去年衛冕軍阿東隊和Love Romsai出線，將在16日登場的8強爭奪今年「藤球王」頭銜。

去年摘下藤球王的阿東隊（ARTONG），今年因球員工作因素調整陣容，整軍經武再出發，今天共組成A、B、C三隊連發，最終以阿東A闖關成功。教練梁亞東對球員的表現感到滿意，他透露為了這次比賽，平常愛小酌一杯的大家除了更認真練習，也都很自律地不碰酒。

梁亞東也提到，陣中許多好手雖然因為工作不能參賽，決賽又要面對更強的隊伍，仍有信心可以取勝。

歷經北北桃三場預賽大車拚，今年賽事最終8強名單出爐，包括桃園市預賽第一名TAICHUNG FC、第二名PLAIFAH B；新北市預賽第一名IYARA.FC、第二名NanKhan；台北市預賽第一名阿東A、第二名Love Romsai，以及扮演魔王關卡的中華藍、白隊，16日將在台北體育館7樓一較高下。

今年中華藍、白隊以U21亞青國手加上潛優好手組合而成，中華藍由教練方瑞照率領球員王昶穎、陶秉業、羅上祐、詹明隆和邱一捷，中華白由教練詹宇庭領軍，球員有陳冠宇、石浩天、李裕智、王崇安和郭昱鋌；目前潛優選手已在高雄亞柏會舘展開第一階段集訓，16日決賽將是集訓成果的初步驗收。