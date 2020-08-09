電競／首屆反毒爭霸賽 全台48校比拚
國泰金控舉辦首次反毒電競比賽，與知名線上遊戲學習平台及全台各縣市教育局合作「2020國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，歷經近五個月賽程，今天於台北國泰金融會議廳舉辦全國總決賽，來自全台48校、共61隊的國中小的反毒菁英齊聚一堂，角逐「國泰反毒英雄」寶座。
國泰人壽資深副總經理劉大坤表示，國泰人壽不僅藉學生團體保險守護學子人身保障，並發揮了「What if We Could」的精神，跳脫過去制式的反毒宣導，透過最吸引「數位原住民」的電競遊戲，讓學子從「識毒」進而「拒毒」，用寓教於樂的方式，讓反毒知識深植學生心中，希望可以透過這群反毒英雄成為各校的種子，用他們學到的反毒知識發揮影響力，建立起反毒防護牆，將毒品拒絕於校園及生活中，能健康快樂的成長。
新北市的林口國中共有4隊打入總決賽，居參賽隊伍之冠，帶隊老師張家銘說：「透過電競的方式提升同學的興趣，對於反毒議題的推廣有很大的助力。更有學生因為參加了反毒電競比賽，啟發了其他領域的學習熱忱，還勵志想當程式設計師。」
參加比賽的林口國中8年級同學薛珺文、侯任謙提到，透過反毒電競比賽得到許多成就感，「我們為了準備這個比賽，昨天晚上多練了2、3個小時，一直練習到半夜，今天早上七點多就出發了，心情非常興奮也希望能拿到好成績！」
「2020國泰反毒英雄爭霸賽」導入由大學教授出題、國教署審核通過之國中小反毒題目，以讓小朋友快問快答的方式進行遊戲，每人起始擁有七塊領地，將依照題目難易度及準確度獲得對應領土，在刺激的遊戲中，潛移默化吸收反毒知識，上午場的國中組全台總決賽成績出爐，七年級由台中衛道中學拿下冠軍，八年級由高雄右昌國中的好棒棒隊拿下，九年級則是桃園市私立復旦中學國中部奪得寶座。
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