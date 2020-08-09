健美／總統盃登場 許安進擬推公開評分

超過300位健美好手今天齊聚南港展覽館，參加「2020全國總統盃健身健美錦標賽」，中華民國健美協會理事長許安進特別提及推動中的裁判評分公開化目標，盼幫助台灣健美建立透明公正的評比制度。

中華民國健美協會已向國際健美總會報告，若新冠肺炎疫情獲得控制，計畫明年計畫6月或7月舉辦亞洲盃台灣賽，今年總統盃的場地規格就是依照國際賽等級來舉行，也是中華民國健美協會有史以來最大的比賽場地，堪稱明年國際賽前哨站。

許安進表示，除推動台灣健美國際化，裁判公平化和公開化也是他上任後重點方向，「培育新裁判、教育裁判能夠提升裁判的專業技能與知識，讓比賽中最讓人詬病的不公平與作弊問題能夠不會發生，現在的工作就是不斷提昇裁判的專業能力，建立完善且健全的培育制度，須專責項目到推動回流教育、辦理裁判訓練研習，並設立評議機構，讓裁判的評分能有效的受到監督與考核。」