PGA錦標賽／強森抓8鳥衝上第一 凱普卡瞄準三連霸

PGA錦標賽今天進行第3回合，前球王強森（Dustin Johnson）雖然弄丟碼數本，依舊抓下8鳥，加上1柏忌、1次雙柏忌，單回合65桿、合計201桿，以低於標準9桿的成績位居第一。

強森笑說，自己可能不小心把碼數本放到包包的最底部，「但我可不想在高球場把東西都掏出來。」幸好他的弟弟兼桿弟奧斯汀（Austin Johnson）有帶備用的碼數本，還能湊合著用。

強森距離生涯第2座大賽冠軍已近，但不能掉以輕心，這是他生涯第2次以第一名之姿進入最終回合，上一次是2010年美國公開賽，結果在最後一回合打出82桿的成績。

不過現在強森已有更多經驗，「想要拿下冠軍，就是打出好的高爾夫球，就這麼簡單，多多開出好球，多把球打上果嶺，如果明天這些能做到，我就有機會把第一名延續到最後，做好今天做的就好。」

尋求PGA錦標賽三連霸的凱普卡（Brooks Koepka）以總桿數203桿並列第四，相距也僅2桿，若完成三連霸，將是1920年代的海根（Walter Hagen）後第一人，海根曾在1924到27年，連續4年拿下PGA錦標賽冠軍。

昨天排名第一的大陸選手李昊桐，今天僅抓下2鳥，吞下3次柏忌、1次雙柏忌，單回合73桿、總桿數205桿的成績，掉到第13名。