LPGA／馬拉松菁英高球賽第3輪 錢珮芸暫並列第7

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）馬拉松菁英賽今天舉行第3回合，台灣旅美高球女將錢珮芸射下7鳥、吞2柏忌，以66桿作收，累計以低於標準7桿的206桿，暫時並列第7。

LPGA馬拉松菁英賽本週在美國俄亥俄州高原牧場高球俱樂部舉行，兩度在這項賽事封后的前高球球后高寶璟（Lydia Ko），這次重回幸運地，今天第3回合全場抓下4鳥，僅吞下1柏忌，以68桿繳卡，3回合以低於標準16桿的197桿，獨居領先，與第2名的美國女將姜孝林（Danielle Kang），仍有4桿的差距。

高寶璟前一次奪冠已是2018年4月美迪惠爾錦標賽（Mediheal Championship），這次可望迎接LPGA生涯第16冠。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，錢珮芸為這次唯一參賽的台將，而她2017年曾在這項賽事拿下第3名。

錢珮芸今天從第一洞出發，前9洞表現起伏，雖狂捕5鳥，但也吞下2柏忌，轉場後穩紮穩打，最後2洞連抓2鳥收尾，打出3天以來最佳的66桿，3輪總桿數繳出低於標準7桿的206桿，排名也從第34，衝上並列第7。