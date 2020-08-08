快訊

8大場所應戴口罩 墾丁大街夜市七成遊客未戴

父親節吃牢飯！李恆隆、郭克銘不服羈押抗告 高院駁回

足球／ANGO錦標賽父親節開踢 首度移師錦和球場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽於新北市中和區錦和人工足球場開踢。圖／新北市足委會提供
第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽於新北市中和區錦和人工足球場開踢。圖／新北市足委會提供

第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽為基層俱樂部一年一度的重要賽事，今年賽事於父親節熱烈開打，繼去年辦理後廣受各俱樂部、家長、球員一致好評，今年主辦單位為了將賽事品質更加提升，首度移師戶外至新北市中和區錦和人工足球場進行。

在今天開幕式上特別邀請到花豹花式足球團隊進行開幕表演，台北市議員許淑華、Ango經理羅志元、台灣愛鑽董事長李卓餘、台灣愛鑽經理張瑋真、新北市足委會總幹事蔡尚明、金車大塚寶礦力水得組長林哲群等都抽空為小選手們加油打氣及服務。

本次ANGO俱樂部聯合標賽賽事由SFC松山足球俱樂部、FC ROCK磐石足球俱樂部、TOP FIVE足球俱樂部、新北銀河足球俱樂部、LION足球俱樂部、LS足球俱樂部、航源FC足球俱樂部、TCLS都會樂活足球俱樂部、熱血足球俱樂部 、宇宙聯足球俱樂部等10支球隊熱情參與，賽事包含Ｕ6 、U8 、U10 、U12 、U15並特別加入家長組比賽一同感受足球魅力。

比賽場地為2017世大運人工足球場，經過蔡尚明與中和區足委會持續多次與中和區公所開會爭取改善，目前是全國唯一同時擁有11人制、8人制、5人制場地線規畫的球場，並有夜間照明，目前待區公所完成五人制球門增設後將成為完整的多元球場。在新北市足委會積極規畫下，目前球場使用率提高，也提升基層推廣效益。

場地的增加及規畫也是各大俱樂部希望地方積極發展的一環，在中和區區長賴俊達大力支持下，使中和區的足球運動發展更趨興盛。

第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽於新北市中和區錦和人工足球場開踢。圖／新北市足委會提供
第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽於新北市中和區錦和人工足球場開踢。圖／新北市足委會提供

足球

延伸閱讀

影／中華航空「微出國」航班帶領旅客飽覽台灣風光

南鐵拒拆戶陳致曉辦父親節活動：要再強拆就擋拆

桃園穆斯林老人公寓「父親節」啟用 表達對長者敬意

大巨蛋復工被諷是父親節禮物 柯文哲又搬出佛祖回應

相關新聞

美網／瓦文卡也宣布退賽 美網協未訂確診停賽標準

美國網球公開賽將在月底開打，繼納達爾（Rafael Nadal）、芭蒂（Ashleigh Barty）等名將相繼宣布退賽...

足球／ANGO錦標賽父親節開踢 首度移師錦和球場

第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽為基層俱樂部一年一度的重要賽事，今年賽事於父親節熱烈開打，繼去年辦理後廣受各俱樂部、家長、...

東奧模擬賽／林怡君摘金拚亞運 楊昆弼自嘲皮繃不夠緊

模擬東京奧運對抗賽最後一個比賽項目射擊男女不定向飛靶決賽今天在桃園公西靶場舉行，四屆奧運老將林怡君雖然未能取得東京奧運門...

DARTSLIVE3發表捐款原棒協 鄭達鴻擲鏢直呼有難度

由飛鏢機台廠商DARTSLIVE推出的最新機種DARTSLIVE3今天舉行發表會與公益飛鏢單打賽，賽事收入將用於飛鏢運動...

歐冠／C羅2度破門也救不了 尤文圖斯止步八強

歐冠又回來了，距離上一場比賽已隔了5個月，兩支八強球隊7日出爐。曼城2：1擊敗皇馬，總比分4：2淘汰對手：此外，奧林帕斯里昂雖然1：2不敵尤文圖斯，但總比分2：2，靠著客場進球晉級。

PGA錦標賽／潘政琮遭淘汰 大陸好手衝第一寫歷史

PGA錦標賽今天進行第二輪賽程，我國好手潘政琮連兩天繳出72桿成績，總桿數144桿掉出晉級線遭到淘汰，大陸選手李昊桐（H...

女兒贈動滋券體驗射箭 林騰蛟：最棒父親節禮物

由教育部體育署推出的動滋券在今天上午10點開放使用，雖然一度出現瞬間流量過大導致系統當機的狀況發生，不過隨即就已排除問題...

帶林騰蛟體驗射箭 湯智鈞要在奧運讓世界認識台灣

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟今天與射箭國手湯智鈞，一同在動滋券開放使用首日前往台北市中正運動中心進行消費抵用，並且體...

東奧模擬賽／射歪後逆轉摘金 吳佳穎：上天給禮物

模擬東京奧運對抗賽射擊競賽在桃園公西靶場舉行，「證件妹」吳佳穎與田家榛兩名奧運國手在男女十公尺空氣手槍決賽中展開激烈拉鋸...

澳網／墨爾本疫情升溫 鄰州提議接手舉辦

網球四大滿貫賽之一澳洲網球公開賽每年1月在維多利亞州首府墨爾本舉行，但當地近期武漢肺炎確診案例飆升。隔鄰的新南威爾斯州今...

動滋券8日10點開放使用 領券人數已突破百萬

由體育署推出400萬份、面額500元的動滋券在近兩天開放民眾領取後，截至今天下午4點半為止已經有超過100萬人完成領取，...

東奧模擬賽／射擊新人輩出 理事長陳士魁：最大收穫

東京奧運模擬賽將在明天的射擊賽事結束後正式落幕，而過去幾天在桃園龜山公西靶場舉行的射擊賽，不僅幾名東京奧運國手有優異演出...

熱門新聞

日職／王柏融去哪裡？陳冠宇連2場掉分後下二軍

棒球／曾仁和飆速150公里 先發4局無失分

NBA／安東尼成拓荒者要角 隊友要質疑者要道歉

MLB／2打席封鎖筒香嘉智 田中將大仍被嚇到

NBA／恭喜安比德新鞋亮相 柯瑞拍短片搞笑模仿

中職／林安可雙響砲 偷點嚇壞教練團

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。