足球／ANGO錦標賽父親節開踢 首度移師錦和球場

第三屆ANGO俱樂部聯合錦標賽為基層俱樂部一年一度的重要賽事，今年賽事於父親節熱烈開打，繼去年辦理後廣受各俱樂部、家長、球員一致好評，今年主辦單位為了將賽事品質更加提升，首度移師戶外至新北市中和區錦和人工足球場進行。

在今天開幕式上特別邀請到花豹花式足球團隊進行開幕表演，台北市議員許淑華、Ango經理羅志元、台灣愛鑽董事長李卓餘、台灣愛鑽經理張瑋真、新北市足委會總幹事蔡尚明、金車大塚寶礦力水得組長林哲群等都抽空為小選手們加油打氣及服務。

本次ANGO俱樂部聯合標賽賽事由SFC松山足球俱樂部、FC ROCK磐石足球俱樂部、TOP FIVE足球俱樂部、新北銀河足球俱樂部、LION足球俱樂部、LS足球俱樂部、航源FC足球俱樂部、TCLS都會樂活足球俱樂部、熱血足球俱樂部 、宇宙聯足球俱樂部等10支球隊熱情參與，賽事包含Ｕ6 、U8 、U10 、U12 、U15並特別加入家長組比賽一同感受足球魅力。

比賽場地為2017世大運人工足球場，經過蔡尚明與中和區足委會持續多次與中和區公所開會爭取改善，目前是全國唯一同時擁有11人制、8人制、5人制場地線規畫的球場，並有夜間照明，目前待區公所完成五人制球門增設後將成為完整的多元球場。在新北市足委會積極規畫下，目前球場使用率提高，也提升基層推廣效益。