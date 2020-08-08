東奧模擬賽／林怡君摘金拚亞運 楊昆弼自嘲皮繃不夠緊

模擬東京奧運對抗賽最後一個比賽項目射擊男女不定向飛靶決賽今天在桃園公西靶場舉行，四屆奧運老將林怡君雖然未能取得東京奧運門票，不過她在今天的決賽中力退黃彥樺、劉宛渝與楊昆弼等人收下金牌，並期待能在2022年杭州亞運會上再一次披上中華隊戰袍為國出征。

曾參加雪梨、雅典、倫敦和里約奧運的林怡君，雖然今年未能奪下東京奧運參賽門票，不過在這次的奧運模擬賽中她依舊有亮眼表現，在兩輪資格賽中以第一名的成績晉級到決賽。

今天下午的決賽林怡君再度展現絕佳狀態，在前25發打完後命中19發取得領先，不過資格賽第二名晉級的黃彥樺也一路緊追在後，甚至在淘汰階段一度連續命中11發，但林怡君在冠亞軍之爭的最後10發射中8發，以擊中39發勝過黃彥樺的37發，拿下男女不定向飛靶金牌。

至於楊昆弼則是在淘汰階段一度出現連續三發不中的狀況，儘管後面連中七發，但仍是以第四名成績作收，劉宛渝則是拿下銅牌。

對於在模擬賽摘金，林怡君說：「其實這次自己很用心在準備，因為東京奧運沒拿到資格，所以希望模擬的東京奧運能有好表現。這場勝利對我來講，就是努力與準備都是朝正確方向，因為兩年後也是亞運，希望能為亞運做準備。」

楊昆弼在拿下第四名後則坦言，受到疫情影響與缺少高張力賽事，近期的練習皮都繃不夠緊，加上今天扣板機的時間也拉太長，導致一度出現漏三發的狀況，「這次國訓辦對抗賽，對我們選手算是個檢驗，可能我給自己的壓力太大，在決賽時表現比較沒那麼好。」