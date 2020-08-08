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美網／瓦文卡也宣布退賽 美網協未訂確診停賽標準
美國網球公開賽將在月底開打，繼納達爾（Rafael Nadal）、芭蒂（Ashleigh Barty）等名將相繼宣布退賽後，今天瑞士好手瓦文卡（Stan Wawrinka）與兩名世界女單前十名的好手也宣布將不會參賽，而美國網協雖然目前已經有制定一套防疫規定，不過仍未決定屆時參賽球員確診人數達到幾名時，將會取消賽事。
儘管目前已經在瑞士展開訓練，並計畫將會參與接下來幾場在歐洲舉行的紅土賽事，不過瓦文卡在今天也宣布，考量到健康問題將不會參加今年的美網，「在這樣的情況下，我並沒有打算前往美國。現在有很多檢疫的問題，也有很多的不確定性，所以對於美網仍是有許多的疑慮。」
除了瓦文卡外，烏克蘭史維托莉娜（Elina Svitolina）、荷蘭芭坦絲（Kiki Bertens）兩名女將也相繼宣布放棄參加今年美網，兩人目前排名都在世界前10名，讓今年的美網星度瞬間又暗淡不少。
根據ESPN報導，為了讓這次的美網能夠順利舉行，美國網協日前也頒布了高達10頁半的球員防疫問答，不過其中並未提到多少名參賽球員確診將會導致賽事取消，但規範中也明確規定，除非得到大會與首席醫療官的許可，否則球員只要離開比賽園區都將被罰款和遭判失格，甚至會影響到明年的參賽權。
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