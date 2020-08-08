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PGA錦標賽／潘政琮遭淘汰 大陸好手衝第一寫歷史

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
PGA錦標賽次輪，我國好手潘政琮連兩天繳出72桿成績，總桿數144桿掉出晉級線遭到淘汰 歐新社
PGA錦標賽次輪，我國好手潘政琮連兩天繳出72桿成績，總桿數144桿掉出晉級線遭到淘汰 歐新社

PGA錦標賽今天進行第二輪賽程，我國好手潘政琮連兩天繳出72桿成績，總桿數144桿掉出晉級線遭到淘汰，大陸選手李昊桐（Haotong Li）則在今天抓下5鳥，一口氣躍升第一，成為第一個在高球大滿貫賽事進入第一名的大陸球員。

潘政琮今天在第2洞吞下柏忌，雖然第4洞抓鳥扳平，不過接下來第9、12、13洞都吞柏忌，14洞雖然抓鳥，不過15洞吞下雙柏忌，又陷入劣勢，16、17洞連抓兩鳥也無力追回，總共抓下4鳥，吞下4柏忌、1次雙柏忌，距離晉級線還有3桿差距，遭淘汰。

大陸選手李昊桐（Haotong Li）成為第一個在高球大滿貫賽事進入第一名的大陸球員。 路透社
大陸選手李昊桐（Haotong Li）成為第一個在高球大滿貫賽事進入第一名的大陸球員。 路透社

李昊桐昨天繳出67桿（低於標準桿3桿）的成績，今天更進一步，抓下5隻小鳥，沒有柏忌，第二回合65桿，兩回合合計132桿（低標8桿）排名第一，領先六名並列第二的選手有2桿差距。

接下來兩輪賽事，李昊桐要挑戰大陸選手在大滿貫的排名紀錄，2010年梁文沖在PGA錦標賽曾以並列第八作收，是大陸選手在此賽事的最佳成績，而2017年李昊桐在英國公開賽曾經拿下第三名，是目前大陸選手在大滿貫中排名最好的成績。

PGA錦標賽 潘政琮

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