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歐冠／C羅2度破門也救不了 尤文圖斯止步八強

世界日報 / 易起民
皇馬、尤文遭淘汰，曼城、里昂晉級歐冠八強。 歐新社
皇馬、尤文遭淘汰，曼城、里昂晉級歐冠八強。 歐新社

歐冠又回來了，距離上一場比賽已隔了5個月，兩支八強球隊7日出爐。曼城2：1擊敗皇馬，總比分4：2淘汰對手：此外，奧林帕斯里昂雖然1：2不敵尤文圖斯，但總比分2：2，靠著客場進球晉級。

曼城主場迎戰皇馬，「藍月亮」手握2顆客場進球及1分的領先，加上皇馬隊長拉莫斯（Sergio Ramos）紅牌禁賽，防守缺少主將。曼城前場施展壓迫性防守，讓皇馬後場險象環生。

開場第9分鐘，皇馬後衛瓦拉內（Raphael Varane）失誤，曼城熱蘇斯（Gabriel Jesus）搶斷後分球給斯特林（Raheem Sterling），斯特林面對空門推射入網，曼城首開紀錄。

第28分鐘，皇馬本澤馬（Karim Benzema）頭球破門，扳平比分。不過，下半場第68分鐘，皇馬瓦拉內再度回傳門將失誤，熱蘇斯斷球後推射入網。最終曼城2：1擊敗皇馬，總比分4：2挺進歐冠八強。

這是皇馬在歐冠三連霸後，連續兩年止步16強，也是主帥席丹（Zinedine Zidane）執教以來首次在歐冠中淘汰出局，更是曼城主教練瓜迪奧拉（Pep Guardiola）離開巴塞隆納後首次在歐冠淘汰西甲球隊。

賽後，曼城致勝功臣斯特林表示：「我們今天踢得很聰明，在球隊的施壓下，打進兩粒進球。」

另一場尤文圖斯迎戰里昂的比賽，尤文背負一球落後回到主場，沒想到開賽第11分鐘就送出點球，德佩（Memphis Depay）操刀罰進，里昂1：0領先。

第42分鐘，尤文皮亞尼奇（Miralem Pjanic）任意球打門，德佩禁區內手球犯規，裁判判罰點球，由C羅（Cristiano Ronaldo）主罰命中，扳成1：1平手。下半場第60分鐘，C羅在前場右側轟出世界波，將比分扳成2：1。終場前，尤文迪巴拉（Paulo Dybala）受傷退場。最終總比分里昂2：2尤文，憑藉著客場進球優勢晉級八強。

雖然遭淘汰，C羅本場比賽梅開二度，本季踢進37球，打破尤文圖斯隊史塵封95年的紀錄。

皇馬 C羅 巴塞隆納

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