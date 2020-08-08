帶林騰蛟體驗射箭 湯智鈞要在奧運讓世界認識台灣

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟今天與射箭國手湯智鈞，一同在動滋券開放使用首日前往台北市中正運動中心進行消費抵用，並且體驗射箭運動，對於林騰蛟選擇將動滋券用在體驗射箭，湯智鈞表示相當感動，並希望自己能在明年的東京奧運上用射箭讓世界認識台灣。

湯智鈞日前剛在東京奧運模擬賽射下金牌佳績，短暫休息後今天跟隨體育署代理署長林騰蛟一同為動滋券的使用進行推廣，對於林騰蛟將女兒贈送的動滋券QR Code使用在體驗射箭運動上，湯智鈞說：「謝謝次長用動滋券體驗射箭，讓大家可以更加認識射箭運動，明年希望我也能在東京奧運上用射箭讓世界認識台灣。」

湯智鈞在日前的東奧模擬賽中一度有連射8支10分箭的優異表現，接下來他也將跟隨台北大學參加理事長盃賽事，「這兩天休息還是有到射箭場去動一下，接下來也還有一些比賽要參加，不過不會為自己設太多成績的目標，而會專注在自己的心態上。」

湯智鈞在模擬賽個人排名賽射出692分的高分，雖然因為非正式比賽成績無法獲得認證，讓他未能改寫690分的全國紀錄，不過他也坦言挑戰700分門檻將是他不會刻意強求的目標之一，「希望能當第四個（射破700分），不過這雖然是一個目標，但並不會真的把他看得太重，畢竟在奧運上最重要的還是對抗賽。」