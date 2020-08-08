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女兒贈動滋券體驗射箭 林騰蛟：最棒父親節禮物
由教育部體育署推出的動滋券在今天上午10點開放使用，雖然一度出現瞬間流量過大導致系統當機的狀況發生，不過隨即就已排除問題，而體育署代理署長林騰蛟今天也與射箭國手湯智鈞一同前往台北市中正運動中心試用動滋券抵用消費，並體驗射箭運動。
總計400萬份的動滋券在前天開放領取後，截至今天早上10點為止已經有135萬4000人完成領取，合作店家也已超過6000家，在早上10點開放使用後雖然一度因為流量過大導致系統當機，不過在問題排除後，20分鐘內就已經有500多位中籤民眾完成使用。
今天教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟也帶著女兒贈送的動滋券QR Code，與射箭國手湯智鈞一起到中正運動中心進行使用，他說：「因為我沒有抽到，但女兒把她的送給我，這對我來說就是最棒的父親節禮物。」林騰蛟也在湯智鈞指導下進行射箭運動體驗，並獲得湯智鈞「100分」的評價。
而今天前往中正運動中心使用動滋券的民眾黃先生，也特別向林騰蛟和體育署致謝，他表示平常就有使用健身房的習慣，500元的動滋券將讓他能使用10個小時，對他來說相當實用，「雖然今天第一次刷時沒有過，不過這是系統第一次使用難免有狀況，並未有太大影響。」
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