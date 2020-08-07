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澳網／比賽地墨爾本疫情升溫 鄰州提議接手舉辦

中央社 / 雪梨7日綜合外電報導

網球四大滿貫賽之一澳洲網球公開賽每年1月在維多利亞州首府墨爾本舉行，但當地近期新冠肺炎確診案例飆升。隔鄰的新南威爾斯州今天提議，願接手主辦澳網和其他重要運動賽事。

新南威爾斯州（New South Wales）副州長巴里拉羅（John Barilaro）今天告訴商業電台2GB，他已去函維多利亞州（Vicoria）的運動組織和官員，暗示新南威爾斯州可以幫忙，讓首府雪梨接辦一些賽事。

墨爾本目前單日便增加數百起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，迫使當局實施夜間宵禁，並關閉維州和新南威爾斯州的邊界。但除了墨爾本以外，澳洲其他地方只有零星新增病例。

目前男單排名世界第40的澳洲網球好手基爾喬斯（Nick Kyrgios），先前已對明年澳洲網球公開賽（Australian Open）能否照常舉行表達疑慮。

除了澳網，在墨爾本舉辦的重要運動賽事還包括11月的墨爾本盃（Melbourne Cup）賽馬，以及澳洲體壇年度盛事澳式足球聯盟AFL的總決賽。

巴里拉羅今天說：「有些在維多利亞州舉辦的賽事，是全國關注的活動。運動賽事無論對澳洲經濟和澳洲民眾士氣，都很重要。」

他還表示：「我們應該能和維多利亞州合作，找到方法確保這些活動全都如期舉行，這點毋庸置疑。在（疫情）危機下，這些賽事太過重要，不辦不行。」

澳網

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